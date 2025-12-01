VfL Jüchen: Ärger über späten Ausgleichstreffer

Daniel Klinger, Trainer des VfL Jüchen-Garzweiler, hatte das Heimspiel gegen den SV Biemenhorst im Vorfeld forsch zum wichtigsten Spiel der Hinrunde ausgerufen. Damit wollte er seinen Spielern offenbar die Botschaft übermitteln, dass sie auch gegen das Schlusslicht alles in die Waagschale werfen müssten, um am Ende wichtige drei Punkte auf dem Weg zu einer für den Aufsteiger möglichst entspannten Winterpause zu holen.

Letztlich hatten die Jüchener ihre Hände am Freitagabend auch ganz dicht an diesen drei Punkten, ließen sich aber durch ein ganz spätes Gästetor zum 2:2 (2:1) noch zwei davon entreißen.

Nach zwei Nächten Schlaf und der Jüchener Weihnachtsfeier am Samstag hatte sich Trainer Daniel Klinger zwar schon wieder etwas beruhigt, doch sein Ärger über den Ausgang der Partie gegen Biemenhorst war ihm im Gespräch mit unserer Redaktion noch deutlich anzumerken. „Ich habe den Jungs vorher gesagt, dass es nur auf den Sieg ankommt, egal wie. Dann läuft alles darauf hinaus, dass wir es auch schaffen, am Ende verhalten wir uns aber nicht clever genug“, sagte Klinger und monierte, dass auf ähnliche Art und Weise schon häufiger Punkte verschenkt worden seien. „Es sind einige Spieler, die immer wieder dieselben Fehler machen. Es stört mich einfach, dass sie nichts dazulernen.“ Im Spielverlauf, gerade in der wilden zweiten Hälfte, seien etliche Kontermöglichkeiten nicht gut ausgespielt worden, um schon früher für klare Verhältnisse zu sorgen. Da sei immer wieder der letzte, entscheidende Pass nicht angekommen, falsche Entscheidungen getroffen worden.

Taktischer Fehler bei Jüchen

Was den VfL-Coach aber richtig auf die Palme brachte, war dann die Szene tief in der Extrazeit. Da war seine Mannschaft in Ballbesitz, ging dann aber voll aufs dritte Tor, anstatt das Spiel rund um den Biemenhorster Strafraum zu verschleppen und so den knappen 2:1-Vorsprung ins Ziel zu bringen, der schon in der ersten Spielhälfte durch ein frühes Tor von Biemenhorsts gefährlichstem Angreifer Luca Puhe sowie den folgenden Doppelschlag durch Benjamin Schütz und Sebastian Wilms (21./25. Minute) zustande gekommen war.

So schlug Glayne Wago eine Flanke in den Strafraum der Gäste, die aber nicht die gewünschte Wirkung entfachte, sondern sich zu einem Boomerang entwickelte, der nach einem langen Schlag im VfL-Strafraum landete. Dort bediente sich Jüchens Merveil Tekadiomona nach Ansicht von Schiedsrichter Tom Nesselhauf beim Abwehrversuch gegen Jannis Schmitz unerlaubter Mittel, so dass er auf den Elfmeterpunkt zeigte. Diese Chance auf den Ausgleich ließ sich erneut Puhe nicht entgehen.

„Das war aus meiner Sicht kein klarer Elfmeter. Aber das ist letztlich auch egal, zu dieser Szene darf es einfach nicht mehr kommen“, so Daniel Klinger, für den es zumindest ein kleiner Trost war, dass seine Mannschaft ihre imponierende Heimserie verteidigen konnte und er durchaus noch Chancen sieht, den bislang 21 Punkten in den bis zur Winterpause noch ausstehenden Partien in Büderich und daheim gegen Uerdingen noch weitere hinzuzufügen.