VfL holt Punkt an der Hafenstraße – Standards bringen das 1:1 in Essen

Im Flutlichtspiel bei Rot-Weiss Essen erkämpfte sich der VfL Osnabrück am Mittwochabend ein verdientes 1:1-Unentschieden. In einer phasenweise intensiven Drittligapartie sorgten zwei Standardsituationen innerhalb von drei Minuten für die entscheidenden Momente. Lars Kehl traf für den VfL vom Punkt (66.), ehe Tom Moustier nach einer Ecke den Ausgleich für die Gastgeber besorgte (68.).

Cheftrainer Timo Schultz veränderte seine Startelf auf vier Positionen. Frederik Christensen, Yigit Karademir, Bryan Henning und Kai Pröger standen neu in der Anfangsformation, Robert Tesche und Theo Janotta rückten in den Kader. Osnabrück begann kontrolliert, hatte mehr Ballbesitz und ließ gegen die gefährliche Essener Offensive lange wenig zu.

Auf der anderen Seite tauchte Jannik Mause nach einem langen Ball gefährlich vor dem Osnabrücker Tor auf, verfehlte jedoch deutlich. Die Partie nahm ab Mitte der ersten Hälfte merklich Fahrt auf. Osnabrück zeigte sich über Christensen und Kehl immer wieder spielfreudig, Golz im RWE-Tor war jedoch bei den besten Abschlüssen von Henning und Kehl zur Stelle.

Die erste wirkliche Annäherung an den gegnerischen Strafraum verzeichnete RWE durch einen Freistoß von Ex-Osnabrücker Ahmet Arslan, den Lukas Jonsson sicher parierte. Kurz darauf sorgte Kai Pröger mit einem energischen Pressinglauf erstmals für Unruhe im Essener Strafraum.

Kurz vor der Pause kam Robin Meißner aus dem rechten Halbfeld noch zu einem überraschenden Distanzversuch, doch Golz konnte den Schuss mit Mühe zur Seite abwehren. Es blieb beim 0:0 zur Halbzeit – eine gerechte Zwischenbilanz zweier disziplinierter Teams.

Elfmeter bringt Führung – Ecke sorgt für schnellen Ausgleich

Nach Wiederanpfiff erwischte Essen den besseren Start, ohne jedoch zwingend zu werden. In der 64. Minute leitete der kurz zuvor eingewechselte Fridolin Wagner dann einen Osnabrücker Angriff über die rechte Seite ein. Sein flacher Ball in den Fünfer erreichte Meißner, der den Ball aber nicht aufs Tor bringen konnte. Doch Osnabrück blieb in der Szene wach – und wurde belohnt: Patrick Kammerbauer wurde im Strafraum von Bouebari regelwidrig zu Fall gebracht, Schiedsrichter Assad Nouhoum entschied auf Elfmeter.

Lars Kehl übernahm die Verantwortung und verwandelte souverän flach ins linke Eck. Für den 23-Jährigen war es der erste Saisontreffer – 1:0 für Osnabrück (66.).

Die Freude währte jedoch nur kurz. Nur zwei Minuten später segelte eine Mizuta-Ecke durch den Osnabrücker Strafraum, Robin Fabinski fälschte unglücklich in Richtung zweiter Pfosten ab, wo Tom Moustier mit der Brust zum Ausgleich vollendete (68.).

Offene Schlussphase ohne Sieger

Beide Teams versuchten in der Folge, die Partie auf ihre Seite zu ziehen, taten sich gegen gut organisierte Defensivreihen aber schwer. Die beste Möglichkeit der Schlussphase hatte RWE in der Nachspielzeit: Jaka Potocnik köpfte eine Kostka-Flanke nur Zentimeter am Pfosten vorbei – ein kurzes Aufatmen bei den mitgereisten 2.200 VfL-Fans.

Am Ende stand ein leistungsgerechtes Unentschieden, das dem Spielverlauf entsprach. Osnabrück bleibt damit im fünften Ligaspiel in Folge ungeschlagen und festigt seine Position im oberen Tabellendrittel.

Ausblick

Zum Abschluss der englischen Woche empfängt der VfL Osnabrück am Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) den FC Erzgebirge Aue an der Bremer Brücke. Mit einem weiteren Heimerfolg könnte sich die Mannschaft von Timo Schultz weiter in der Spitzengruppe der Liga festsetzen.

Tore:

0:1 Kehl (66., Foulelfmeter)

1:1 Moustier (68.)

Aufstellungen:

Rot-Weiss Essen: Golz – Kostka, Schultz, Rios Alonso, Brumme (Bouebari 46') – Gjasula, Moustier – Obuz (Safi 66'), Arslan (Müsel 89'), Mizuta (Owusu 85') – Mause (Potocnik 66')

VfL Osnabrück: Jonsson – Karademir, J. Müller, Fabinski – Kammerbauer, Jacobsen, Henning (Wagner 60') – Christensen (Schumacher 86'), Pröger (Wiethaup 60'), Kehl (Badjie 86') – Meißner (Ihorst 78')