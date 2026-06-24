VfL holt Kreativspieler von Viktoria Köln Münst verstärkt das Mittelfeld von red · Heute, 13:52 Uhr · 0 Leser

Der VfL Osnabrück treibt seine Kaderplanung für die Zweitliga-Saison weiter voran. Mit Leonhard Münst wechselt ein offensivstarker Mittelfeldspieler von Viktoria Köln an die Bremer Brücke. Der 24-Jährige soll dem Aufsteiger zusätzliche Kreativität und Flexibilität im Zentrum verleihen.

Der VfL Osnabrück hat den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Leonhard Münst kommt von Viktoria Köln und bringt die Erfahrung aus 35 Drittliga-Einsätzen der vergangenen Spielzeit mit nach Osnabrück. Dabei überzeugte der Mittelfeldspieler mit fünf Treffern und acht Vorlagen und entwickelte sich zu einem der prägenden Akteure im Spiel der Rheinländer. Ausbildung beim VfB, Durchbruch in Köln Wie bereits Neuzugang Luca Raimund stammt auch Münst aus dem Nachwuchs des VfB Stuttgart. Über die zweite Mannschaft der Schwaben sammelte er erste Erfahrungen im Herrenbereich, ehe ihn sein Weg für zwei Jahre zum FC St. Gallen führte. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland gelang ihm bei Viktoria Köln schließlich der sportliche Durchbruch.

Dort übernahm der gebürtige Stuttgarter eine zentrale Rolle im Offensivspiel und überzeugte insbesondere durch seine technische Qualität, Spielübersicht und Kreativität. Gleichzeitig machte er mit seiner hohen Laufbereitschaft und seinem Einsatz gegen den Ball auf sich aufmerksam. Beim VfL ist Münst für mehrere Positionen vorgesehen. Der 24-Jährige kann sowohl als offensiver Spielmacher hinter den Spitzen als auch in einer tieferen Rolle im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden. Damit erweitert er die taktischen Möglichkeiten von Cheftrainer Timo Schultz erheblich.