VfL holt Kreativspieler von Viktoria Köln

Der VfL Osnabrück treibt seine Kaderplanung für die Zweitliga-Saison weiter voran. Mit Leonhard Münst wechselt ein offensivstarker Mittelfeldspieler von Viktoria Köln an die Bremer Brücke. Der 24-Jährige soll dem Aufsteiger zusätzliche Kreativität und Flexibilität im Zentrum verleihen.
Der VfL Osnabrück hat den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Leonhard Münst kommt von Viktoria Köln und bringt die Erfahrung aus 35 Drittliga-Einsätzen der vergangenen Spielzeit mit nach Osnabrück. Dabei überzeugte der Mittelfeldspieler mit fünf Treffern und acht Vorlagen und entwickelte sich zu einem der prägenden Akteure im Spiel der Rheinländer.
Wie bereits Neuzugang Luca Raimund stammt auch Münst aus dem Nachwuchs des VfB Stuttgart. Über die zweite Mannschaft der Schwaben sammelte er erste Erfahrungen im Herrenbereich, ehe ihn sein Weg für zwei Jahre zum FC St. Gallen führte. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland gelang ihm bei Viktoria Köln schließlich der sportliche Durchbruch.
Dort übernahm der gebürtige Stuttgarter eine zentrale Rolle im Offensivspiel und überzeugte insbesondere durch seine technische Qualität, Spielübersicht und Kreativität. Gleichzeitig machte er mit seiner hohen Laufbereitschaft und seinem Einsatz gegen den Ball auf sich aufmerksam.
Beim VfL ist Münst für mehrere Positionen vorgesehen. Der 24-Jährige kann sowohl als offensiver Spielmacher hinter den Spitzen als auch in einer tieferen Rolle im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden. Damit erweitert er die taktischen Möglichkeiten von Cheftrainer Timo Schultz erheblich.
Technischer Direktor Daniel Latkowski sieht in dem Neuzugang ein ideales Profil für die Spielidee des Aufsteigers. Besonders seine Entscheidungsfindung, sein Gespür für Räume und seine Fähigkeit, sowohl in der Offensive als auch aus dem Mittelfeld Akzente zu setzen, hätten die Verantwortlichen überzeugt.
Auch Fußball-Direktor Joe Enochs hebt die Mischung aus Kreativität, Struktur und mannschaftsdienlicher Arbeitsweise hervor. Münst habe bei Viktoria Köln bewiesen, dass er Verantwortung übernehmen und Spiele prägen könne.
Der Neuzugang selbst kennt die Atmosphäre an der Bremer Brücke bereits aus seiner Zeit bei Viktoria Köln. Die Duelle gegen den VfL seien ihm in besonderer Erinnerung geblieben. Vor allem die Intensität der Begegnungen und die Stimmung im Stadion hätten Eindruck hinterlassen.
Neben dem Fußball engagiert sich Münst auch sozial. Gemeinsam mit Freunden gründete er die O&L Overcoming Limits Stiftung, die Bildungs- und Sportprojekte für Kinder in Guinea unterstützt.
Mit Leonhard Münst setzt der VfL seine Transferstrategie konsequent fort. Nach den Verpflichtungen von Jonathan Wensing, Joel Abu Hanna, Lukas Bornschein und Luca Raimund erhält der Kader eine weitere Verstärkung mit Entwicklungspotenzial und bereits nachgewiesener Leistungsfähigkeit im Profifußball.
Der Mittelfeldspieler wird in den kommenden Tagen die Leistungstests absolvieren und am Samstag erstmals mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Trainingsplatz stehen. Beim VfL wird Münst künftig mit der Rückennummer 8 auflaufen.