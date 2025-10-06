VfL Holsen II setzt sich gegen starken FC Exter III durch

Der VfL Holsen II hat beim FC Exter III Nervenstärke, Moral und eine gute Portion Siegeswillen gezeigt. In einem intensiven Spiel glichen die Holser gleich zweimal aus und drehten schlussendlich das Spiel.

Allerdings konnte der VfL noch vor der Halbzeit durch Julius Niemeyer in der 29. Spielminute ausgleichen.

Die Gastgeber starteten gifitg und gingen in der 15. Spielminute durch Boubacar Diallo in Führung. Die Verstärkung aus Exters zweiter Mannschaft, stellte den VfL Holsen früh vor große Probleme.

Nach der Pause legte das überraschend starke Exter, die durch Spieler aus der zweiten Mannschaft verstärkt waren, erneut stark los und ging abermals in der 50. Minute durch Marco Tenhaef in Führung. Sein Distanzschuss aus gut 20 Metern senkte sich mit Hilfe der Unterkante der Latte hinter Silas Windmann ins Tor unhaltbar.

12 Minuten später war es dann Luis Lückingsmeier, der nach starker Vorarbeit von Iven Seibel in der 62. Spielminute ausglich.

Spätestens jetzt lagen die Spielanteile beim VfL Holsen und man merkte, dass der VfL sich nicht mit einem Punkt zufrieden geben würde.

Dieser Siegeswille wurde in der 78. Minute belohnt als erneut Julius Niemeyer traf. Gerrit Vollmer hatte sich auf der linken Seite durchgesetzt und stark auf den Doppelpacker quer gelegt.

Am Ende steht ein 2:3 Auswärtssieg, der zwar ein wenig glücklich ist, aber auch zeigt wie viel Moral der VfL Holsen zeigen kann, wenn Sie müssen.