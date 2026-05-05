VfL Herzlake verpflichtet Nachwuchsspieler Pascal Ahlers

– Foto: VfL Herzlake

Kurz vor dem Saisonende vermeldet der VfL Herzlake einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit. Mit Pascal Ahlers schließt sich im Sommer ein 19 Jahre alter Defensivspieler dem Verein an.

Pascal Ahlers befindet sich derzeit im letzten A-Jugendjahr und wechselt zur neuen Saison vom JFV Haselünne zum VfL Herzlake. Für den jungen Abwehrspieler ist es der nächste Schritt auf dem Weg in den Herrenfußball.

Erste Erfahrungen auf diesem Niveau konnte Ahlers bereits in der laufenden Saison sammeln. Für den Haselünner SV absolvierte er schon einige Einsätze in der Emslandliga.

Mit der Verpflichtung des 19-Jährigen setzt Herzlake kurz vor Ende der Saison erneut auf einen jungen und entwicklungsfähigen Spieler für die Defensive.

Beim VfL Herzlake freut man sich über die Zusage des talentierten Defensivspielers. Der Verein sieht in dem Wechsel ein positives Signal und möchte Ahlers bei seinen ersten festen Schritten im Seniorenbereich begleiten.

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