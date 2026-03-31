VfL Herzlake stellt Trainerteam der B-Jugend neu auf

– Foto: Volkhard Patten

Der VfL Herzlake 1921 richtet seine B-Junioren für die kommende Saison neu aus und setzt dabei auf eine Kombination aus Kontinuität und Entwicklung.

Mit Aron Vorwerk und Philipp Grüß rücken zwei Trainer aus der 1. D-Jugend in die 1. B-Jugend auf und übernehmen künftig die Verantwortung für die U17. Beide gelten als aufstrebende Nachwuchstrainer und machen damit den nächsten Schritt in ihrer sportlichen Laufbahn innerhalb des Vereins.

Ergänzt wird das neue Gespann durch Dieter Schulterobben und Tobias Lau, die dem Team weiterhin erhalten bleiben. Mit ihrer langjährigen Erfahrung sollen sie für Stabilität sorgen und die jüngeren Trainer unterstützen.