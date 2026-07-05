VfL Herzlake startet mit fünf Neuzugängen von Kabine & Kultur · Heute, 15:39 Uhr · 0 Leser

– Foto: VfL Herzlake

Der VfL Herzlake ist in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 gestartet und präsentierte zum Trainingsauftakt gleich fünf Neuzugänge. Mit einem breiten Kader, bekannten Rückkehrern und den ersten Härtetests richtet sich der Blick bereits auf die kommenden Wochen.

Herzlake nimmt die neue Saison in Angriff

Seit Montag läuft beim VfL Herzlake die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Trainer Manuel Peters und Bernd Willen begrüßten zum Auftakt insgesamt 22 Spieler auf dem Trainingsplatz. Nach vier Abgängen verstärken fünf Neuzugänge den Kader und sorgen früh für neue Konkurrenz im Team. Mit Maurice Gerdelmann, Hendrik Lüllmann (beide Haselünner SV) und Torwart Nils Büscher (SG Herßum-Ahmsen-Vinnen) kehren gleich drei bekannte Gesichter an ihre frühere Wirkungsstätte zurück. Ebenfalls vom Haselünner SV wechseln Marcus Rohe, der künftig als spielender Co-Trainer fungiert, sowie Youngster Pascal Ahlers nach Herzlake.

Trainer sieht hungrige Mannschaft Nach der ersten Trainingseinheit zeigte sich Manuel Peters zufrieden. Er sprach von einer guten Intensität und einer Mannschaft, die mit großer Vorfreude in die neue Saison gestartet sei. Auch die personelle Situation stimmt den Trainer optimistisch. Nahezu alle Positionen sind doppelt besetzt. Zudem kennen die Spieler die Liga, bringen Erfahrung mit und sind flexibel einsetzbar. Fußballobmann Michael Gerdes sieht in den Neuzugängen viel Potenzial. Mit dem erweiterten Kader sei der Konkurrenzkampf um die Startelfplätze eröffnet. Zahlen und Termine im Blick Zum Trainingsauftakt standen 22 Spieler auf dem Platz. Nach vier Abgängen verstärken fünf Neuzugänge den Kader des VfL Herzlake. Der nächste Härtetest wartet bereits Bereits am Sonntag kämpft der VfL Herzlake im Finale des Rosenpokals gegen Gastgeber SV Grafeld um die erfolgreiche Titelverteidigung. Anschließend folgen weitere Testspiele gegen Quitt Ankum, Sigiltra Sögel, FC Lastrup, FC Leschede und BW Merzen. Das erste Pflichtspiel bestreitet Herzlake Anfang August im Emco-Kreispokal gegen den Nachbarn SV Dohren. In der Kreisliga Emsland greift der VfL aufgrund eines spielfreies Auftakts erst am zweiten Spieltag mit dem Heimspiel gegen den SV Eltern ins Geschehen ein.

Trainerteam macht weiter: Hessel und Auclair bleiben beim SV Dalum

– Foto: SV Dalum

Beim SV Dalum herrscht Kontinuität auf der Trainerbank: Cheftrainer Thomas Hessel und Co-Trainer Mathias Auclair werden die 1. Herren auch in der Saison 2026/27 betreuen. Wie der Verein bekanntgab, haben beide ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Das Trainerduo habe mit seiner Leidenschaft, seinem Engagement und seiner Arbeit maßgeblich zur positiven Entwicklung der Mannschaft beigetragen. Gemeinsam soll der eingeschlagene Weg nun auch in der neuen Saison fortgesetzt werden. Der SV Dalum setzt damit weiterhin auf Beständigkeit an der Seitenlinie und blickt mit dem bewährten Trainerteam auf die Saison 2026/27.

SV Dalum holt Rückkehrer - Raspo Lathen präsentiert zwei Neuzugänge Der SV Dalum und der SV Raspo Lathen treiben ihre Kaderplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran. Während die Dalumer mit Levin Schneider einen bekannten Spieler zurückholen, verstärkt sich Raspo Lathen mit Angreifer Simon Vooren und Francis Framos.

– Foto: SV Dalum

Rückkehr nach Dalum Der SV Dalum begrüßt mit Levin Schneider einen Rückkehrer für die kommende Saison. Der vielseitig einsetzbare Spieler wechselt vom SV Olympia Laxten zurück an den Dalumer Sportplatz. In der vergangenen Spielzeit absolvierte Schneider 14 Einsätze in der Bezirksliga für Olympia Laxten. Die Verantwortlichen sehen in ihm eine Verstärkung für mehrere Positionen. Vor allem seine Flexibilität und sein Spielverständnis sollen der Mannschaft zusätzliche Optionen geben. Mit der Rückkehr Schneiders gewinnt der SV Dalum einen Spieler zurück, der den Verein bereits kennt und künftig wieder das schwarz-gelbe Trikot tragen wird.

– Foto: SV Raspo Lathen

Raspo Lathen verstärkt Offensive und Kader Auch der SV Raspo Lathen startet mit personellen Neuigkeiten in die Vorbereitung. Mit Simon Vooren wechselt ein 1,90 Meter großer Angreifer vom FC Bockholte an die Meppener Straße. In der vergangenen Saison erzielte er sieben Tore in 16 Spielen. Zudem sammelte Vooren in seiner Laufbahn Stationen beim Sparta Werlte, Blau-Weiß Papenburg und dem SV Meppen. Der zweite Neuzugang ist Francis Framos. Nachdem er im vergangenen Jahr aus Kongo nach Lathen gekommen war, überzeugte er bereits in den Trainingseinheiten mit seiner fußballerischen Qualität. Nun gehört Framos auch offiziell zum Kader und wird künftig für Raspo Lathen in Grün und Weiß auflaufen.