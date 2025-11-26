VfL Herzlake setzt sich deutlich gegen TuS Haren durch

Der VfL Herzlake hat am gestrigen Abend in der Emslandliga sein starkes Comeback fortgesetzt und sich mit einem 3:1-Auswärtssieg gegen den Tabellenschlusslicht TuS Haren einen Platz im Tabellenmittelfeld gesichert. Nach einer eindrucksvollen Serie, die vor der unerwarteten Niederlage in der Vorwoche ihren Höhepunkt fand, präsentiert sich das Team von Trainer Manuel Peters wieder in bestechender Form.
Die Begegnung in Haren begann vielversprechend für die Gäste, die nach nur fünfzehn Minuten in Führung gingen. Jannis Holterhaus nutzte eine Unachtsamkeit in der Harener Abwehr und verwandelte ein schnelles Angriffsspiel mühelos zum 0:1. Der VfL zeigte sich von Beginn an stark, während TuS Haren, trotz des letzten Tabellenplatzes, die Hoffnung nicht aufgegeben hat. Die Mannschaft spielte ordentlich, konnte jedoch die wackelige Defensive nicht stabilisieren.
Zehn Minuten nach dem ersten Treffer folgte der zweite Streich der Herzlake-Kicker. Lukas Schwalen erlief sich einen hohen Ball nach einem abgefangenen Pass im Mittelfeld. Dabei hatte Torhüter Frederik Nüsse keine Chance, den Schuss abzuwehren. Doch die Heimmannschaft ließ sich nicht entmutigen und drängte auf den Anschlusstreffer. Mirko Husmann, der als Oberliga-erfahrener Spieler wichtig für die Harener Mannschaft ist, verwandelte kurz darauf einen Elfmeter und brachte die Fans der Gastgeber mit dem 1:2 zurück ins Spiel.