VfL Herzlake setzt sich deutlich gegen TuS Haren durch

Der VfL Herzlake hat am gestrigen Abend in der Emslandliga sein starkes Comeback fortgesetzt und sich mit einem 3:1-Auswärtssieg gegen den Tabellenschlusslicht TuS Haren einen Platz im Tabellenmittelfeld gesichert. Nach einer eindrucksvollen Serie, die vor der unerwarteten Niederlage in der Vorwoche ihren Höhepunkt fand, präsentiert sich das Team von Trainer Manuel Peters wieder in bestechender Form.

Die Begegnung in Haren begann vielversprechend für die Gäste, die nach nur fünfzehn Minuten in Führung gingen. Jannis Holterhaus nutzte eine Unachtsamkeit in der Harener Abwehr und verwandelte ein schnelles Angriffsspiel mühelos zum 0:1. Der VfL zeigte sich von Beginn an stark, während TuS Haren, trotz des letzten Tabellenplatzes, die Hoffnung nicht aufgegeben hat. Die Mannschaft spielte ordentlich, konnte jedoch die wackelige Defensive nicht stabilisieren.

Zehn Minuten nach dem ersten Treffer folgte der zweite Streich der Herzlake-Kicker. Lukas Schwalen erlief sich einen hohen Ball nach einem abgefangenen Pass im Mittelfeld. Dabei hatte Torhüter Frederik Nüsse keine Chance, den Schuss abzuwehren. Doch die Heimmannschaft ließ sich nicht entmutigen und drängte auf den Anschlusstreffer. Mirko Husmann, der als Oberliga-erfahrener Spieler wichtig für die Harener Mannschaft ist, verwandelte kurz darauf einen Elfmeter und brachte die Fans der Gastgeber mit dem 1:2 zurück ins Spiel.





In der zweiten Halbzeit zeigte sich TuS Haren verbessert und kam zu einigen guten Möglichkeiten. Auch Jonas Abeln vom VfL Herzlake war gefährlich, vergab jedoch zweimal aus kurzer Distanz. Auf Seiten der Gastgeber sorgten Martin Raming-Freesen, der Neuzugang mit viel Erfahrung, und Husmann für viel Betrieb im gegnerischen Strafraum. Dennoch war die Abwehr des VfL gut organisiert und ließ wenig zu.



Mit zwanzig Minuten verbleibend, war es erneut Holterhaus, der mit seinem zweiten Tor den Sack zu machte. Der Spieler setzte sich gegen die Harener Abwehr durch und traf zum 1:3. Damit war der Widerstand der Hausherren gebrochen, die zwar bemüht waren, jedoch letztlich gegen die überlegene Spielweise der Herzlake-Mannschaft nicht bestehen konnten.





Der VfL Herzlake freut sich nun über den fünften Tabellenplatz und kann optimistisch in das kommende Spiel gegen den SC Baccum blicken. TuS Haren bleibt indes weiter am Tabellenende, doch die Mannschaft zeigt Potential um die Klasse zu halten.