Der 18-Jährige Sanders fühlt sich im zentralen Spielgeschehen zuhause und ist dort flexibel einsetzbar. Dass Sanders im Herrenbereich mithalten kann, zeigte er bereits in der laufenden Saison. In der aktuellen Spielzeit stand er bereits zwei Mal für die erste Herren im Kader und sammelte dort die ersten Spielminuten. Am 14. Spieltag kam er beim Auswärtsspiel bei Spelle-Venhaus II auf zehn Minuten, beim Spiel in Schwefingen stand er zuvor sogar in der Startelf und spielte durch. Fakt ist, er konnte die Verantwortlichen vom VfL Herzlake mit seinen Leistungen überzeugen und wird auch in Zukunft für den VfL auflaufen.