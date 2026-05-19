VfL Herzlake krönt starke Saison mit der Meisterschaft

Der VfL Herzlake hat die Meisterschaft in der 4. Kreisklasse Mitte vorzeitig perfekt gemacht. Durch den 3:2-Erfolg gegen die SG Polle/Gersten II kann die Mannschaft am letzten Spieltag nicht mehr von Platz eins verdrängt werden. Selbst das direkte Duell beim Tabellenzweiten Tinnen II am Freitag hat für den Titelkampf keine Bedeutung mehr.

Für Tinnen II bietet sich dagegen die Möglichkeit, sich im direkten Duell noch einmal mit dem Meister zu messen. An der Tabellenkonstellation wird das allerdings nichts mehr ändern: Die Meisterschaft ist bereits entschieden und der VfL Herzlake hat sie vorzeitig eingetütet.

Am Freitag, 22. Mai 2026, reist der frischgebackene Meister zum Tabellenzweiten nach Tinnen. Sportlich geht es für den VfL Herzlake dabei vor allem darum, eine ohnehin erfolgreiche Saison mit einem weiteren Erfolgserlebnis abzuschließen.

Der Vorsprung auf Verfolger Tinnen II beträgt fünf Punkte. Da nur noch ein Spiel aussteht, ist dem VfL die Spitzenposition nicht mehr zu nehmen. Ausgerechnet am letzten Spieltag kommt es nun noch zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Topteams.

Mit dem knappen Heimsieg gegen die SG Polle/Gersten II machte Herzlake den entscheidenden Schritt zur Meisterschaft. Der Tabellenführer sicherte sich damit bereits vor dem Saisonfinale den Titel in der 4. Kreisklasse Mitte.

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Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Glück und wenn es diese Woche nicht geklappt hat, dann kann es schon am kommende Wochenende soweit sein!