VfL Herzlake holt Torhüter zurück

Der VfL Herzlake kann frühzeitig den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit vermelden. Torhüter Nils Büscher kehrt im Sommer zu seinem Heimatverein zurück und wird ab der neuen Saison wieder das Trikot des VfL tragen.

Der sechsundzwanzigjährige Schlussmann steht seit dem Sommer 2024 bei der SG Ahmsen Vinnen Herssum in der 1. Kreisklasse zwischen den Pfosten. Nun folgt die Rückkehr nach Herzlake, wo Büscher bereits in der gesamten Jugend ausgebildet wurde und später für sämtliche Herrenmannschaften des Vereins auflief.

Büscher blickt der Rückkehr positiv entgegen. „Es fühlt sich gut an, wieder zu meinem Heimatverein zurückzukehren, dort, wo alles begonnen hat. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin überzeugt, dass wir, wenn die Mannschaft zusammenbleibt, gemeinsam viel erreichen können.“