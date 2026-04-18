VfL Herzlake holt Markus Rohe als spielenden Co-Trainer

– Foto: VfL Herzlake

Der VfL Herzlake verstärkt sich zur kommenden Saison personell und setzt dabei auf eine Kombination aus Erfahrung auf und neben dem Platz.

Markus Rohe, aktuell noch Trainer beim Haselünner SV, wird künftig Teil des Kaders der ersten Mannschaft des VfL Herzlake sein. Der 30-Jährige übernimmt dabei eine besondere Rolle: Er wird als spielender Co-Trainer fungieren und somit sowohl auf dem Platz als auch im Trainerteam eingebunden sein.

Für Cheftrainer Manuel Peters stellt die Verpflichtung einen wichtigen Schritt dar. „Ich freue mich, dass wir Markus in den Gesprächen von uns überzeugen konnten“, wird Peters zitiert. Besonders die höherklassige Erfahrung Rohes soll das Spiel des VfL bereichern. Darüber hinaus erwartet der Trainer durch die zusätzliche Co-Trainer-Tätigkeit neue Impulse für die Trainingsarbeit.

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