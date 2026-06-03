VfL Herzlake freut sich über Rückkehr von Hendrik Lüllmann von P. M. · Heute, 17:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: VfL Peters

Der VfL Herzlake treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und präsentiert kurz nach Saisonende einen weiteren Neuzugang. Mit Hendrik Lüllmann kehrt ein bekanntes Gesicht an die Haselünner Straße zurück.

Rückkehr zu den Wurzeln Der 23-Jährige wechselt vom Haselünner SV zurück zum VfL Herzlake. Lüllmann ist im zentralen Bereich flexibel einsetzbar und kennt den Verein bereits bestens. Schon im Jugendbereich trug er das Trikot des VfL, ehe er auch sein erstes Herrenjahr in Herzlake absolvierte.

Danach führten ihn seine Stationen nach Meppen, Bevern und zuletzt zum Haselünner SV. Nun folgt die Rückkehr zum VfL. „Hendrik war in der abgelaufenen Saison an 25 Toren beteiligt. Wir sind dementsprechend froh, dass er sich für uns entschieden hat“, erklärt Trainer Manuel Peters.

Kaderplanung abgeschlossen Mit der Verpflichtung von Lüllmann sieht der VfL Herzlake seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit als beendet an. Der Kader umfasst künftig zwei Torhüter sowie 22 Feldspieler. Der VfL blickt dabei auf eine insgesamt erfolgreiche Saison in der Emslandliga zurück. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga und einem zunächst holprigen Start steigerte sich die Mannschaft im Laufe der Spielzeit deutlich und schloss die Saison am Ende auf dem fünften Tabellenplatz ab.