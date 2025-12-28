VfL Herrenberg triumphiert im Glaspalast – Biberbach auf Rang zwei

Neun Minuten pro Partie, 25 Teams, fünf Vorrundengruppen – und ein Turniertag, der im Sindelfinger Glaspalast kaum Luft zum Atmen ließ: Die Frauen-Hallenfußball-Gala entwickelte sich am Sonntag zu einem Dauerlauf aus Tempo, Zweikämpfen und kurzen, harten Entscheidungen. In der Endphase setzten sich die Teams durch, die schon in der Vorrunde Spuren hinterlassen hatten. Der VfL Herrenberg gewann das Finale gegen den SC Biberbach mit 2:1. Dazwischen lagen Gruppen, die in wenigen Minuten kippten, Zwischenrunden, die jede Müdigkeit bestrafen konnten, und eine Polizeiauswahl, die sich bis auf Platz drei schob.

Das 1:1 gegen die VfL Sindelfingen Ladies blieb der einzige Moment ohne Sieg – und änderte nichts an Platz eins. Dahinter arbeitete sich der SV Hoffeld mit sieben Punkten ins vordere Feld, unter anderem durch ein 1:0 gegen Feuerbach und ein 2:1 gegen Sindelfingen. Feuerbach kam auf sechs Punkte und blieb im Rennen, während Sindelfingen (vier Punkte) und Weilimdorf (ein Punkt) die Härte des Formats spürten.

Gruppenphase: Herrenberg setzt das früheste Ausrufezeichen In der Gruppe 1 war der VfL Herrenberg das Maß aller Dinge. 16:1 Tore und zehn Punkte erzählen von einem Turnierstart, der konsequent, wach und fast fehlerfrei wirkte. Herrenberg gewann 6:0 gegen den TSV Weilimdorf, ließ beim 4:0 gegen den SV Hoffeld nichts anbrennen und setzte mit 5:0 gegen die Sportvg Feuerbach ein deutliches Zeichen.

Gruppe 2: Polizeiauswahl dominiert, Münchingen hält Anschluss

In der Gruppe 2 marschierte die Polizeiauswahl mit 12:1 Toren und zehn Punkten an die Spitze. Das 4:0 gegen den TSV Münchingen eröffnete diese Linie, das 3:1 gegen den SV Hegnach bestätigte sie, und das 5:0 gegen die TGV Dürrenzimmern setzte den klarsten Stempel. Nur das 0:0 gegen die SG Bernhausen/Plattenhardt blieb ohne Tor.

Münchingen wurde mit sieben Punkten Zweiter, gestützt durch Siege gegen Bernhausen/Plattenhardt (3:0) und Hegnach (2:0). Dahinter folgten Dürrenzimmern (fünf Punkte) und Hegnach (vier). Bernhausen/Plattenhardt blieb trotz eines 0:0 gegen die Polizeiauswahl am Ende bei einem Punkt.

Gruppe 3: Frommern gewinnt das direkte Duell und die Gruppe

In der Gruppe 3 wurde das Rennen an der Spitze im direkten Vergleich entschieden. Der TSV Frommern holte zehn Punkte bei 4:1 Toren und gewann das Schlüsselspiel gegen den SV 67 Weinberg mit 1:0. Dazu kamen ein 1:1 gegen den Bedburger Ballspielverein, ein 1:0 gegen den FC Augsburg und ein 1:0 gegen den TSV Grafenau. Weinberg blieb mit neun Punkten und 10:4 Toren dicht dahinter, unter anderem dank eines 4:1 gegen Augsburg und eines 3:1 gegen Bedburg. Augsburg (vier Punkte), Bedburg (drei) und Grafenau (eins) reihten sich dahinter ein.

Gruppe 4: Jungingen vorne, Donzdorf und Heidenheim mit Gewicht

In der Gruppe 4 setzte sich der SV Jungingen mit neun Punkten und 5:2 Toren durch – getragen von Siegen gegen den SV Leingarten (3:0), den 1. FC Schweinfurt 05 (1:0) und den 1. FC Donzdorf (1:0). Schweinfurt kam auf sieben Punkte bei 3:1 Toren, unter anderem durch ein 1:0 gegen Donzdorf und ein 2:0 gegen Leingarten sowie ein 0:0 gegen den 1. FC Heidenheim.

Heidenheim erreichte ebenfalls sieben Punkte, glänzte mit einem 5:0 gegen Leingarten und einem 2:0 gegen Jungingen, spielte aber 0:0 gegen Schweinfurt und unterlag Donzdorf 0:3. Donzdorf sammelte sechs Punkte und setzte ein Ausrufezeichen mit dem 4:0 gegen Leingarten sowie dem 3:0 gegen Heidenheim. Leingarten blieb punktlos und musste 0:14 Tore hinnehmen.

Gruppe 5: Biberbach bleibt makellos, Hegauer FV im Windschatten

In der Gruppe 5 ging der SC Biberbach ohne Punktverlust durch: 12 Punkte, 12:1 Tore. Das 7:0 gegen den TSV Stetten Hechingen war der lauteste Start, danach folgten ein 2:0 gegen die SG Büchig/Neibsheim, ein 2:1 gegen den Hegauer FV und ein 2:1 gegen den TSV Neuenstein. Der Hegauer FV wurde mit neun Punkten Zweiter (7:2 Tore), unter anderem mit 4:0 gegen Büchig/Neibsheim und 2:1 gegen Neuenstein. Neuenstein (sechs Punkte) und Stetten Hechingen (drei) folgten dahinter, Büchig/Neibsheim blieb ohne Zähler bei 0:11 Toren.

Zwischenrunde: Vier Gruppen, vier Wege in die Entscheidung

Nach der Vorrunde wurde das Feld neu sortiert: In der Gruppe A endeten TSV Frommern, Sportvg Feuerbach und SV Jungingen jeweils bei 3:1 beziehungsweise 2:2 beziehungsweise 2:4 Toren – alle mit drei Punkten, alle unter maximalem Druck. Feuerbach gewann 1:0 gegen Frommern, Jungingen setzte sich 2:1 gegen Feuerbach durch, Frommern antwortete mit 3:0 gegen Jungingen.

In der Gruppe B dominierte Herrenberg auch hier: 5:1 Tore, sechs Punkte nach dem 4:1 gegen Schweinfurt und dem 1:0 gegen Münchingen. Münchingen besiegte Schweinfurt 2:0 und kam auf drei Punkte, Schweinfurt blieb ohne Zähler. In der Gruppe C blieb die Polizeiauswahl ohne Gegentor, gewann 2:0 gegen Hegauer FV und 2:0 gegen Hoffeld (4:0 Tore, sechs Punkte).

Hoffeld und Hegauer FV trennten sich 1:1 und blieben bei je einem Punkt. In Gruppe D holte Biberbach vier Punkte (2:1 Tore) durch ein 1:0 gegen Heidenheim und ein 1:1 gegen Weinberg. Weinberg kam auf zwei Punkte nach zwei Remis, Heidenheim blieb mit einem Punkt und 0:1 Toren knapp zurück.

Halbfinals: Herrenberg kalt, Biberbach effizient

In den Halbfinals war kein Platz mehr für lange Phasen. Herrenberg gewann 3:0 gegen Frommern und zog mit Wucht ins Endspiel ein. Biberbach schlug die Polizeiauswahl 1:0 und machte damit aus einer stabilen Vorrunde den direkten Schritt ins Finale.

Finalspiele: Polizeiauswahl auf dem Podest, Herrenberg holt den Titel

Im Spiel um Platz drei setzte sich die Polizeiauswahl 2:0 gegen Frommern durch und schloss den Tag mit einem Ergebnis, das die defensive Stabilität nochmals unterstrich. Das Finale gehörte danach Herrenberg und Biberbach – zwei Teams, die über den Tag hinweg konstant geblieben waren. Herrenberg gewann 2:1 und krönte damit einen Turnierlauf, der schon in der Vorrunde mit 16:1 Toren begonnen hatte und in der K.-o.-Phase keine Schwäche zeigte.

Ein Turniertag, der Hallenfußball auf neun Minuten verdichtet

Diese Gala war kein Schaulaufen, sondern ein Test auf engstem Raum: Gruppen, die sich über ein einziges Tor sortierten, Zwischenrunden ohne Sicherheitsnetz, K.-o.-Spiele, die jede Unsauberkeit sofort bestraften. Herrenberg setzte sich am Ende durch, Biberbach blieb bis zum letzten Spiel im Titelkampf, und die Polizeiauswahl nahm als Dritter den Beweis mit, dass dieses Format auch über Disziplin und Null-Gegentore getragen werden kann.