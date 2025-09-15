VfL Herrenberg siegt nach turbulenter erster Halbzeit, KSC top

+++

VfL Herrenberg – FFC Wacker München 2:1

In einer turbulenten ersten Halbzeit fiel die Entscheidung binnen weniger Minuten. Melanie Wirth brachte den VfL Herrenberg in der 39. Minute in Führung, doch direkt im Gegenzug glich Lisa Flötzner für Wacker München aus. Nur drei Minuten später übernahm Selina Walter vom Punkt die Verantwortung und verwandelte in der 42. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1-Endstand. Die zweite Halbzeit war von großem Kampf geprägt, doch Treffer wollten keine mehr fallen.

Eintracht Frankfurt III – SC Sand II 2:4

Torreich und abwechslungsreich ging es in Frankfurt zu. Carina Wüst traf früh für die Gäste (8.), ehe Emilia-Maria Grund in der 40. Minute ausglich. Noch vor der Pause sorgte Alina Graf (45.) für die erneute Führung. Nach der Pause unterlief derselben Spielerin ein Eigentor zum 2:2 (52.), doch Sand II zeigte Moral. Daniela Schwarz (75.) und Antonia Vohrer (89.) sorgten in der Schlussphase für den 4:2-Auswärtssieg.

KSV Hessen Kassel – SV 67 Weinberg 1:3

Die Gäste aus Weinberg ließen in Kassel nichts anbrennen. Anna Hofrichter (33.) und Anna Grimm (42.) stellten noch vor der Pause die Weichen auf Sieg. Zwar brachte Hyeonju Lee die Gastgeberinnen in der 64. Minute mit dem Anschlusstreffer noch einmal ins Spiel, doch Lisa Wich machte mit dem 3:1 in der 70. Minute alles klar.

Karlsruher SC – Kickers Offenbach 4:1

Ein starker Auftritt des Karlsruher SC bescherte den Gastgeberinnen einen klaren Heimerfolg. Giulina Kimmig (12.) und Melissa Zweigner-Genzer (15.) legten früh ein 2:0 vor. Zwar verkürzte Fabienne Würtele für die Kickers (18.), doch erneut Zweigner-Genzer (42.) und Mathilda Dillmann (50.) schraubten das Ergebnis auf 4:1.

TSG 1899 Hoffenheim II – SC Freiburg II 2:2

Ein spannendes Duell zweier Nachwuchsteams endete mit einer Punkteteilung. Christina Alp traf bereits in der 6. Minute für Hoffenheim, doch Zoe Schick glich schnell aus (13.). Noch in der ersten Halbzeit brachte Amelie Schmitz Freiburg in Führung (23.). Nach dem Seitenwechsel bewies Vanessa Herre Nervenstärke und sorgte in der 55. Minute für den 2:2-Ausgleich.

SpVgg Greuther Fürth – SG Haitz 2:1

Die Fürtherinnen erwischten einen Traumstart, als Luisa Wölfel bereits in der 1. Minute das 1:0 erzielte. Nach der Pause erhöhte Elena Grill in der 53. Minute auf 2:0. Zwar brachte Theresa Noll die Gäste aus Haitz mit ihrem Treffer in der 69. Minute noch einmal heran, doch die SpVgg rettete den Vorsprung über die Zeit.

