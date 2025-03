VfL Herrenberg in Torlaune, FSV Waldebene Stuttgart Ost siegt auswärts

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

VfL Herrenberg – SV Gottenheim 7:0

Herrenberg ließ Gottenheim keine Chance und feierte einen überzeugenden Heimsieg. Annika Schmidt eröffnete früh den Torreigen (12.), Maike Hillert (21.), Selina Walter (36.) und Hannah Melicharek (38.) sorgten für eine komfortable Führung zur Halbzeit. Hillert (44.) legte nach, bevor Tabea Czech (69.) und Franka Ziegler (75.) den Endstand herstellten.

TSV Tettnang – TSV Neuenstein 2:1

Tettnang setzte sich knapp gegen Neuenstein durch. Jana Erdle brachte die Gastgeberinnen früh in Führung (13.), bevor Simone Birkle in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0 erhöhte (45.+2). Gina Müller machte es mit dem Anschlusstreffer (78.) noch einmal spannend, doch Tettnang rettete den Sieg über die Zeit.

Hegauer FV – 1. FC Heidenheim 0:3

Heidenheim bleibt im Titelrennen und siegte in Hegau. Verena Hörger brachte ihr Team bereits in der dritten Minute in Führung. In der Schlussphase machten Dana Schulz (84.) und Maria Seemann (90.+4) alles klar.

1. FC Mühlhausen – TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 3:1

Mühlhausen drehte einen frühen Rückstand. Amanda Nünninghoff brachte Freiburg-Zähringen in Führung (7.), doch Sophia Zechmeister glich aus (32.). In der Schlussphase sorgten Lena Marie Jakob (82.) und Paula Rosenfelder (90.+2) für den Heimsieg.

TSV Neckarau – TV Derendingen 3:1

Neckarau entschied die Partie frühzeitig für sich. Alessa Herrmann (5.) und Elena Mathes (25.) trafen zur schnellen 2:0-Führung. Ein Eigentor von Paula Hartmann (37.) erhöhte auf 3:0. Franziska Misselwitz konnte für Derendingen nur noch verkürzen (58.).

FC Freiburg-St. Georgen – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:4

Waldebene Stuttgart ließ auswärts nichts anbrennen. Kinga Schmitt (7.) und Melisa Vural (18.) stellten die Weichen früh auf Sieg. Franka Zimmerer (65.) und Lisa Kröper (90.) sorgten für den klaren Erfolg.

