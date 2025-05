VfL Herrenberg holt sich mit 5:0 den Titel, SV Eutingen siegt 5:3

VfL Herrenberg – TSV Neckarau 5:0

Der VfL Herrenberg krönt sich mit einem überragenden Heimsieg zum Meister und steigt in die Regionalliga auf! Maike Hillert eröffnete in der 12. Minute, Hannah Melicharek (20.) und Franka Ziegler (49., 73.) erhöhten, Tiffany Schiewe traf ebenfalls (61.). Ein glanzvoller Schlusspunkt einer starken Saison.

TV Derendingen – 1. FC Mühlhausen 2:4

Vierfach-Torschützin Sophia Zechmeister stellte mit Treffern in der 11., 58., 63. und 77. Minute die Weichen früh auf Auswärtssieg. Emine Ünalan (79.) und Vivien Gucker (90.) betrieben nur noch Ergebniskosmetik für Derendingen.

TSV Alemannia Freiburg-Zähringen – Hegauer FV 3:4

Ein wilder Schlagabtausch: Maxi Volk traf dreimal (2., 29., 37.) für die Gastgeberinnen, doch Hegau hielt dagegen. Joelle Tränkle (14.), Nina Sardu (20.), Jennifer Birkenberger (41.) und schließlich Annika Schuller (57.) drehten das Spiel in einer packenden Partie.

1. FC Heidenheim – TSV Tettnang 4:3

Heidenheim startete furios: Josephine Wild (4.), Leonie Reß (22.), Lena Preiss (28.) und Leana Ilic (40.) trafen zur klaren Führung. Tettnang kam noch einmal zurück durch Simone Birkle (12.), Susen Kiesel (50.) und Jana Erdle (53.), doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.

TSV Neuenstein – FC Freiburg-St. Georgen 1:1

Maren Schmitt brachte Neuenstein in der 48. Minute in Führung. Kanila Mahzouni sorgte in der 71. Minute für den verdienten Ausgleich in einer ausgeglichenen Partie.

SV Gottenheim – FSV Waldebene Stuttgart Ost 2:6

Die Gäste deklassierten Gottenheim: Lia Kayser (20.), Johanna Brandtner (23./Foulelfmeter, 66.), Svenja Jörg (32.), Isabel Schlipf (56.) und Lisa Kröper (71.) sorgten für klare Verhältnisse. Gottenheim traf durch Vanessa Ziegler (59.) und Melissa Siegel (90.) – doch der Sieg für Waldebene war nie gefährdet.