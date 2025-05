VfL Herrenberg erobert Tabellenführung, SV Musbach siegt knapp mit 3:2

TV Derendingen – TSV Tettnang 2:3

In einem packenden Duell musste sich der TV Derendingen knapp geschlagen geben. Susen Kiesel brachte die Gäste mit einem platzierten Schuss in Führung (28.), doch Marlene Knecht glich nur elf Minuten später für Derendingen aus (39.). Die Antwort des TSV folgte prompt – Alica Reiner stellte nur eine Minute später auf 1:2 (40.). Nach der Pause erhöhte Svenja Kunz für die Gäste (54.), bevor Corinna Machmer mit dem 2:3 noch einmal Hoffnung aufkeimen ließ (59.). Am Ende brachte Tettnang den knappen Vorsprung über die Zeit.

TSV Neuenstein – SV Gottenheim 7:0

Ein Offensivfeuerwerk zündete der TSV Neuenstein gegen überforderte Gäste aus Gottenheim. Luisa Wüst eröffnete den Torreigen (22.), Simone Kappes (49., 58.) und Rahel Goes (52., 72.) trafen jeweils doppelt, und auch Maren Schmitt (74.) reihte sich in die Torschützinnenliste ein. Gottenheim konnte dem Tempo der Gastgeberinnen zu keinem Zeitpunkt standhalten.

VfL Herrenberg – Hegauer FV 6:2

Der VfL Herrenberg sicherte sich mit einem beeindruckenden Offensivspektakel die Tabellenführung. Annika Schmidt ließ mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von 20 Minuten keine Zweifel an der Marschrichtung aufkommen (1., 5., 21.). Franka Ziegler legte doppelt nach (24., 40.). Nach dem Seitenwechsel trafen Nina Sardu (54.) und Lena Engesser (85.) für den Hegauer FV, Selina Walter stellte dazwischen den sechsten Treffer für Herrenberg her (58.).

TSV Neckarau – 1. FC Mühlhausen 0:2

Der TSV Neckarau fand kein Mittel gegen disziplinierte Gäste aus Mühlhausen. Katharina Förtsch brachte den FCM nach einer halben Stunde verdient in Führung (33.), Sophia Zechmeister entschied die Partie mit dem 0:2 in der 66. Minute. Der Neckarauer Offensive fehlte es an Durchschlagskraft.

1. FC Heidenheim – FSV Waldebene Stuttgart Ost 0:0

In einem intensiven Spiel mit viel Kampf, aber wenig Zielstrebigkeit im letzten Drittel, trennten sich die beiden Teams im Spitzenspiel torlos. Der 1. FC Heidenheim verpasste es damit, die Tabellenführung zu verteidigen und musste den Platz an der Sonne an den VfL Herrenberg abgeben.