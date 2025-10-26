VfL Herrenberg dreht Spiel, Fürth siegt klar, Nullnummer in München

+++

FFC Wacker München – SC Sand II 0:0

Ein torloses, aber spannendes Duell zwischen dem FFC Wacker München und dem SC Sand II. Beide Mannschaften zeigten viel Einsatz und Leidenschaft, doch im letzten Drittel fehlte die nötige Präzision. Letztlich blieb es beim Remis, da keine der beiden Seiten ihre Chancen nutzen konnte.

VfL Herrenberg – KSV Hessen Kassel 2:1

Der VfL Herrenberg zeigte Moral und drehte die Partie nach frühem Rückstand. Freya Sophie Burk (2.) brachte Kassel früh in Führung, doch Lisa Marie Sock (8.) glich fast im Gegenzug aus. Im zweiten Durchgang übernahmen die Gastgeberinnen zunehmend die Kontrolle und belohnten sich mit dem Siegtreffer durch Selina Walter (58.). Herrenberg verteidigte in der Schlussphase entschlossen und brachte den Erfolg über die Zeit.

SpVgg Greuther Fürth – Karlsruher SC 3:1

Die SpVgg Greuther Fürth setzte sich mit einer überzeugenden Leistung gegen den Karlsruher SC durch. Nach einer umkämpften ersten Halbzeit traf Luisa Wölfel (42.) zur Führung. Lena Franke (50.) und Judith Gruber (63.) erhöhten nach Wiederanpfiff auf 3:0 und sorgten damit für die Vorentscheidung. Der KSC kam durch Melissa Zweigner-Genzer (82.) nur noch zum Ehrentreffer. Fürth zeigte sich über weite Strecken spielbestimmend und nutzte seine Chancen effektiv.

