VfL Herrenberg deklassiert VfL Oberjesingen, Plattenhardt ohne Makel

Mit dem Heimsieg gegen den TSV Musberg schob sich der VfL Oberjettingen weiter vom unteren Drittel weg. Fabian Seeger glich zunächst den Rückstand durch Georgios Kessapidis (22.) mit Treffern in der 35. und 44. Minute aus. Yannick Ruß erhöhte in der 54. Minute auf 3:1. Musberg verbleibt bei 29 Punkten auf Rang zwölf.

Mit einem späten Sieg festigte der SV Bonlanden den sechsten Tabellenplatz. Can Miftar brachte die Gäste in der 29. Minute in Führung. Dennis Adam drehte die Partie mit seinen Treffern in der 32. und 86. Minute. Der Türkische SV Herrenberg steckt mit 29 Punkten weiter im Abstiegskampf.