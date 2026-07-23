VfL Halle überrascht Regionalligisten, Einheit unterliegt Landesligist

– Foto: Patrick Moslehner

Mit unterschiedlichem Erfolg haben die Oberligisten aus Sachsen-Anhalt in dieser Woche bereits getestet. Während der VfL Halle 96 gegen einen Regionalligisten überraschte, unterlag der FC Einheit Wernigerode einem Landesligisten aus Niedersachsen. Der 1. FC Lok Stendal und die SG Union Sandersdorf fuhren derweil torreiche Siege ein.

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Im dritten Anlauf der Vorbereitung hat es für den VfL Halle 96 geklappt: Mit 2:1 setzte sich die Elf von Luca Shubitidze am Mittwochabend gegen den Regionalligisten SG Barockstadt Fulda Lehnerz durch, der aktuell zum Trainingslager in der Region weilt. Joel Marks und Jegor Japupov trafen dabei für den Oberligisten, der zuvor die Vergleiche mit den Regionalliga-Vertretungen des SV Babelsberg 03 (1:3) und des FC Erzgebirge Aue (1:7) verloren hatte.

Gegen den niedersächsischen Landesligisten FC Germania Bleckenstedt (vgl. mit Verbandsliga in Sachsen-Anhalt) musste sich der FC Einheit Wernigerode am Mittwoch mit 1:5 geschlagen geben. Jan Philip Meinhardt (8., 28.), Thomas Sonntag (20.) und Nabil Musa (57.) hatten die Germanen bereits mit 4:0 in Front gebracht, bis Ben Engelhardt den einzigen Treffer der Hasseröder erzielte (75.).

Standesgemäß mit 7:1 hat der 1. FC Lok Stendal am Mittwochabend das Testspiel gegen die Landesliga-Elf des Osterburger FC gewonnen. Den Torreigen eröffnete dabei ausgerechnet Maximilian Rieger (8.), der im Sommer vom OFC ins Stadion am Hölzchen gewechselt war. Neben Doppelpacker Niclas Buschke (30., 38.) erzielten Jannes Grigo (19.), Philipp-Maik Witte (55.), Rosario Schulze (72.) und Mykyta Dimonenko (88.) die weiteren Treffer für das Team von Jörn Schulz.