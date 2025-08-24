VfL Halle steht vorne – SC Freital und VFC Plauen feiern Auswärtssiege

– Foto: Stanislav Salamanov

Der dritte Spieltag der NOFV-Oberliga Süd endete mit packenden Begegnungen, deutlichen Auswärtssiegen und dramatischen Momenten. Besonders der VfL Halle 1896 konnte mit einem Sieg in Grimma die Tabellenführung übernehmen, während Freital und Plauen ihre Ambitionen mit starken Auftritten untermauerten.

Die Gäste aus Bautzen erwischten den besseren Start in die Partie und setzten die Hausherren früh unter Druck. In der 36. Minute belohnten sie sich: Julien Hentsch traf zum 0:1. Mit diesem Vorsprung ging es in die Pause. In der 69. Minute traf Luis Bürger zum umjubelten 1:1-Ausgleich. Am Ende blieb es jedoch bei der Punkteteilung. ---

Vor 650 Zuschauern musste Aufsteiger Heiligenstadt gegen den VfB Auerbach 1906 eine klare 0:3-Niederlage hinnehmen. Die Gäste nutzten ihre Chancen, als Ondrej Brejcha in der 22. Minute den Torreigen eröffnete. In der zweiten Halbzeit legte Auerbach nach: Felix Hache erhöhte in der 70. Minute, bevor Yannic Voigt in der 84. Minute den Endstand herstellte. Während Auerbach mit dem Auswärtssieg die ersten Punkte der Saison einfuhr, bleibt Heiligenstadt weiter sieglos und findet sich mit nur einem Zähler im unteren Tabellendrittel wieder. ---

Ein torreiches Spiel bekamen die Zuschauer in Glauchau zu sehen. Der Aufsteiger VfB Empor Glauchau erwischte einen Traumstart, als André Luge in der 21. Minute das 1:0 erzielte. Zwar glich Maximilian Schlegel kurz vor der Pause für Rudolstadt aus, doch in der zweiten Halbzeit setzte Glauchau ein starkes Zeichen: Jonas Mack traf in der 62. und 68. Minute doppelt, Fabio Anger legte in der 71. Minute nach. Rudolstadt stemmte sich gegen die Niederlage, verkürzte in der Schlussphase durch einen Doppelpack von Manfred Starke in der 77. und 79. Minute, doch zum Punktgewinn reichte es nicht mehr. Überschattet wurde die Partie von einer Gelb-Roten Karte für Randolf Riesen in der 90. Minute. ---

In Sandersdorf setzte sich der VfB 1921 Krieschow in einem umkämpften Duell mit 3:1 durch. Die Gastgeber begannen stark und gingen durch Kai Wonneberger in der 13. Minute in Führung. Doch Krieschow drehte die Partie: Steve Zizka glich in der 39. Minute aus, ehe Aaron Stephan kurz nach dem Seitenwechsel in der 49. Minute für die Führung sorgte. In der hektischen Schlussphase vergab Steve Zizka per Strafstoß die Vorentscheidung, doch in der 88. Minute verwandelte Miguel Pereira Rodrigues einen Handelfmeter zum 3:1-Endstand. Kurz darauf schwächte sich Sandersdorf durch eine Gelb-Rote Karte für Maximilian Schnabel in der Nachspielzeit. ---

Vor 372 Zuschauern in Stendal dominierte der SC Freital von Beginn an. Bereits in der 7. Minute bot sich den Gästen die große Chance zur Führung, doch Robin Fluß scheiterte mit einem Foulelfmeter am stark reagierenden Philip Poser im Tor der Stendaler. In der 29. Minute belohnte Jonas Adler den Druck der Gäste mit dem 1:0. Nur vier Minuten später erhöhte Bruno Schiemann auf 2:0. Auch nach der Pause blieb Freital spielbestimmend, ehe Moritz Herold in der 66. Minute den 3:0-Endstand besiegelte. ---

In Grimma erlebten die 121 Zuschauer eine Partie mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Alexander Vogel die Hausherren in der 48. Minute in Führung. Doch der VfL Halle 1896 schlug eindrucksvoll zurück: Jegor Jagupov traf in der 55. Minute zum Ausgleich und legte elf Minuten später in der 66. Minute den zweiten Treffer nach. Joel Marks setzte in der 87. Minute mit dem 3:1 den Schlusspunkt. ---

Vor 114 Zuschauern in Stahnsdorf sorgte ein Blitzstart der Gäste für frühe Spannung. Bereits in der 2. Minute traf Pascal Hackethal zur Führung für den VfB Germania Halberstadt. Doch der RSV Eintracht 1949 steckte nicht auf und wurde in der 35. Minute belohnt, als Daniel Heinrich per Eigentor den Ausgleich besorgte. Kurz vor der Pause schwächte sich Halberstadt: Emilio Stobbe sah in der 45. Minute die Rote Karte. Den Gastgebern jedoch es jedoch nicht, die numerische Überlegenheit in einen Sieg umzumünzen. ---