VfL Halle mit Kantersieg, Lok punktet erstmals, Einheit unterliegt

Der VfL Halle 96 hat am Sonntag aus allen Rohren gefeuert. Im Heimspiel gegen den Bischofswerdaer FV landete die Mannschaft aus dem Stadion am Zoo einen furiosen 6:0-Erfolg und untermauerte damit ihre Tabellenführung. Mit einem frühen Doppelschlag brachten Anxhelo Kurti (12.) und Niclas Hüttig (15.) die Hausherren in Front. Bis zur Pause baute Jegor Jagupov die Führung mit seinem sechsten Saisontreffer aus (41.) und nach dem Seitenwechsel schraubten Ludwig Bölke (50.), erneut Kurti (67.) und Joel Marks (87.) das Ergebnis in die Höhe.

Nach drei Partien ohne Zählbares hat Oberliga-Aufsteiger 1. FC Lok Standal am Sonntag seinen ersten Punkt eingefahren. Im Auswärtsspiel trennten sich die Altmärker vom FSV Budissa Bautzen mit einem 1:1. Nach hatten die Gäste nach einem verwandelten Strafstoß durch Rosario Schulze (51.) sogar bis in die Schlussphase in Führung gelegen. In der 83. Minute egalisierte Karl-Ludwig Zech jedoch für die Budissen (83.).

Für den FC Einheit Wernigerode setzte es am Sonntag - wie in der Vorwoche gegen den VFC Plauen - eine 1:2-Niederlage. Maximilian Schlegel per Elfmeter (21.) und Justin Smyla (40.) netzten für die Rudolstädter im Heimspiel. Den Gästen aus Hasserode blieb nach einer guten Stunde lediglich der Anschluss durch Gregor Schlichting (63.).

