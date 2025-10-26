VfL Halle glänzt, Bautzen überrascht, Remis im Topspiel in Halberstadt

Der heutige Abschluss des 10. Spieltags in der NOFV-Oberliga Süd bot reichlich Spannung und starke Auftritte der Verfolger. Während der SC Freital bereits am Samstag seine Tabellenführung gefestigt hatte, nutzte der VfL Halle 1896 die Gelegenheit, um mit einem überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen Plauen nachzuziehen. Auch Budissa Bautzen setzte ein Ausrufezeichen, während sich Halberstadt und Krieschow in einem intensiven Spiel mit einem Remis trennten.

Der SC Freital bleibt das Maß aller Dinge. Mit einem geduldigen, aber dominanten Auftritt besiegten sie den Aufsteiger aus Heiligenstadt mit 2:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Paul Horschig in der 77. Minute für die verdiente Führung, bevor Moritz Herold in der Nachspielzeit (90.+5) alles klar machte. Zuvor hatte Heiligenstadt durch die Gelb-Rote Karte gegen Sebastian Möhlhenrich (71.) in Unterzahl agieren müssen und konnte dem zunehmenden Druck der Hausherren nicht mehr standhalten. ---

Bischofswerda hat sich durch eine kämpferische Leistung gegen Lok Stendal ein 3:1 erarbeitet. Die Gäste gingen zunächst in der 50. Minute durch Philip Witte in Führung, doch der BFV 08 drehte das Spiel eindrucksvoll: Johann Weiß glich in der 68. Minute aus, bevor Leon Noah Scholze mit einem Doppelschlag (74. und 89. Minute) für die Entscheidung sorgte. Mit dem dritten Saisonsieg klettern die Schiebocker und verschaffen sich etwas Luft im Tabellenkeller, während Stendal mit sieben Punkten weiter im Tabellenkeller bleibt. ---

Ein torreiches Spiel lieferten Grimma und Aufsteiger Glauchau. In einer intensiven Partie gewann der FCG mit 3:2 und feierte damit einen Befreiungsschlag. Die Gäste waren früh durch Colin Ullmann (4.) in Führung gegangen, doch Grimma drehte die Partie nach der Pause durch Tore von Stefan Tröger (62.), Alexander Vogel (78.) und Kevin Werner (85.). André Luge konnte für Glauchau in der Nachspielzeit (90.+2) nur noch verkürzen. ---

Der RSV Eintracht 1949 überzeugte. Mit einem 3:1 gegen Wernigerode festigten die Brandenburger ihren Platz in der Spitzengruppe. Bereits in der 11. Minute brachte Till Plumpe die Gastgeber in Führung, doch Gino Dörnte glich nach 28 Minuten aus. Wernigerode schwächte sich wenig später: Maximilian Farwig sah in der 32. Minute die Rote Karte. Die Überzahl nutzte der RSV noch vor der Pause durch Lukas Dirk-Andre Sommer (42.) zur erneuten Führung. Endi Jupolli machte in der 61. Minute alles klar. Während die Eintracht weiter ungeschlagen bleibt, steckt Einheit Wernigerode nach der sechsten Niederlage tief im Tabellenkeller fest. ---

Auerbach und Sandersdorf trennten sich torlos 0:0 – ein Ergebnis, das beiden Teams nur bedingt hilft. In einer umkämpften Partie vor 268 Zuschauern fehlte es an Präzision im Abschluss und der letzte Zug zum Tor blieb auf beiden Seiten aus. Auerbach verpasste damit die Chance, näher an die obere Tabellenhälfte heranzurücken, während Sandersdorf weiter auf den Befreiungsschlag wartet. ---

Der VfL Halle 1896 zeigte sich von seiner besten Seite und feierte einen 3:0-Erfolg gegen den VFC Plauen. Nach einer umkämpften ersten Stunde sorgte Jegor Jagupov in der 77. Minute für die Führung, die den Bann brach. In der Schlussphase drehte Halle richtig auf: Joel Marks erhöhte in der 85. Minute auf 2:0 und setzte mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit (90.+1) den Schlusspunkt. ---

Ein Torfestival erlebten die 680 Zuschauer in Bautzen, wo die Gastgeber den FC Einheit Rudolstadt mit 5:0 vom Platz fegten. Schon früh sorgte Jannik Käppler in der 5. Minute für die Führung, ehe Karl-Ludwig Zech (21.) und Oscar Haustein (32.) den Spielstand noch vor der Pause auf 3:0 stellten. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Budissa dominant: Felix Hennig traf in der 64. Minute, Darius Böhme legte in der 83. Minute nach. Mit dieser überzeugenden Leistung sichert sich Bautzen wichtige Punkte im Rennen um die obere Tabellenhälfte, während Rudolstadt einen herben Rückschlag im Kampf um den Anschluss an die Spitze hinnehmen muss. ---