VfL Halle fertigt Bischofswerda ab – FC Einheit Rudolstadt siegt knapp

Der SC Freital zeigte sich nach dem erfolgreichen Saisonstart erneut stark und setzte sich mit einem 2:0 durch. Bruno Schiemann brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung, ehe Philip Weidauer in der 71. Minute den Endstand markierte. Ein früher Foulelfmeter für Glauchau in der 33. Minute, den André Luge vergab, erwies sich als Wendepunkt, denn danach dominierte Freital. ---

In einem spannenden Duell teilten sich Plauen und Sandersdorf die Punkte. Samyr Farkas brachte die Gäste in der 48. Minute in Führung, ehe Johann Martynets in der 70. Minute den Ausgleich erzielte. Die 676 Zuschauer sahen ein intensives Spiel, in dem beide Teams bis zum Schluss um den Sieg kämpften, aber die Abwehrreihen am Ende standhielten. ---

Der VfB Krieschow nutzte den Heimvorteil. Miguel Pereira Rodrigues brachte die Hausherren in der 15. Minute per Foulelfmeter in Führung. Zwar konnte Martin Fiedler in der 26. Minute ausgleichen, doch Tobias Gerstmann sorgte in der 71. Minute für den umjubelten Siegtreffer. Die Gäste aus Heiligenstadt mussten zudem ab der 45. Minute in Unterzahl spielen, nachdem Sebastian Möhlhenrich Gelb-Rot sah. ---

Ein Spiel mit zwei Gesichtern erlebten die Zuschauer in Auerbach. Henry Lehmann brachte den RSV Eintracht in der 69. Minute in Führung, ehe Charlie Spranger in der 79. Minute den Ausgleich erzielte. Kurz darauf schwächte sich der RSV, als Arthur Ekallé in der 83. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Beide Teams hatten noch Chancen auf den Sieg, am Ende blieb es bei der Punkteteilung. ---

Grimma setzte ein Ausrufezeichen und holte drei hart umkämpfte Punkte in Halberstadt. Jan Hübner sorgte in der 31. Minute mit seinem Treffer für den einzigen Torjubel des Spiels. Halberstadt drängte nach dem Rückstand auf den Ausgleich, doch die Gäste verteidigten die knappe Führung mit großem Einsatz bis zum Schlusspfiff. ---

Vor eigenem Publikum legte Halle einen beeindruckenden Auftritt hin und ließ dem Bischofswerdaer FV nicht den Hauch einer Chance. Schon in der 12. Minute eröffnete Anxhelo Kurti den Torreigen. Nur drei Minuten später erhöhte Niclas Hüttig in der 15. Minute auf 2:0. Kurz vor der Pause sorgte Jegor Jagupov mit seinem Treffer in der 41. Minute für klare Verhältnisse. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Halle dominant: Ludwig Bölke traf in der 50. Minute, bevor erneut Anxhelo Kurti in der 67. Minute zuschlug. Den Schlusspunkt setzte Joel Marks in der 87. Minute. ---

In Bautzen erlebten die Zuschauer ein umkämpftes Spiel mit einem turbulenten Schlussabschnitt. Die Gäste aus Stendal gingen in der 51. Minute in Führung, als Rosario Schulze per Foulelfmeter traf. Budissa warf anschließend alles nach vorn und wurde in der 83. Minute belohnt: Karl-Ludwig Zech erzielte den viel umjubelten Ausgleich. Kurz darauf kochten die Emotionen hoch, als Norman Kloß in der 85. Minute die Rote Karte sah. Trotz Unterzahl retteten die Gastgeber den Punkt. ---