 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Horst-Dieter Koch

VfL Halle bleibt ungeschlagen – VFC Plauen jubelt in Krieschow

NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 5. Spieltags

Verlinkte Inhalte

NOFV-Oberliga Süd
VFC Plauen
Lok Stendal
Halberstadt
Auerbach

Mit drei intensiven Partien ist der 5. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd heute zu Ende gegangen. Glauchau erkämpfte gegen Bautzen ein Remis, der VfL Halle setzte seine Erfolgsserie fort und Plauen feierte einen umkämpften Auswärtssieg in Krieschow.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Gestern, 14:00 Uhr
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
1
1
Abpfiff

Vor eigenem Publikum wollte Heiligenstadt endlich den ersten Saisonsieg einfahren, doch am Ende reichte es nur zu einem 1:1. Die Partie begann ausgeglichen, ehe Lukas Dirk-Andre Sommer in der 37. Minute den Ball zur Gästeführung ins Netz beförderte. Der RSV ging damit mit einem Vorteil in die Pause. Doch Heiligenstadt steckte nicht auf, kämpfte unermüdlich weiter und wurde in der 53. Minute belohnt, als Maciej Wolanski einen Handelfmeter verwandelte. In der Schlussphase drängten beide Mannschaften, doch am Ende blieb es bei einer Punkteteilung.

---

Gestern, 14:00 Uhr
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
1
2
Abpfiff

182 Zuschauer sahen ein hart umkämpftes Spiel. Nach einer torlosen ersten Halbzeit setzte Silvio Rust in der 60. Minute den ersten Treffer des Tages und brachte die Gäste in Führung. Spätestens als Pascal Hackethal in der 78. Minute per verwandeltem Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte, schien die Entscheidung gefallen. Doch Bischofswerda kämpfte sich noch einmal zurück: Jonas Krautschick erzielte in der 90. Minute den Anschlusstreffer. Die Hoffnung auf ein spätes Wunder lebte kurz, doch Halberstadt brachte den Vorsprung clever über die Zeit.

---

Gestern, 14:00 Uhr
FC Grimma
FC GrimmaFC Grimma
VfB Auerbach 1906
VfB Auerbach 1906Auerbach
2
2

Die Begegnung in Grimma bot alles, was den Fußball so spannend macht. Bereits in der 29. Minute sorgte Charlie Spranger für die Auerbacher Führung. Doch nach der Pause drehte sich das Spiel: Jan Hübner traf in der 50. Minute zum Ausgleich und weckte die Hoffnungen der Gastgeber. Diese wurden in der 74. Minute noch größer, als Alexander Vogel zum 2:1 traf. Doch Auerbach schlug zurück: Felix Hache verwandelte in der 81. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2. In den letzten Minuten drängten beide Teams auf den Sieg, doch am Ende stand ein Unentschieden.

---

Gestern, 14:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
2
3
Abpfiff

Was für ein Spiel in Sandersdorf! Die Hausherren starteten furios, Pascal Sauer schoss sein Team bereits in der 4. Minute in Führung und legte in der 12. Minute sogar nach. Sandersdorf führte 2:0 und alles sah nach einem sicheren Heimsieg aus. Doch Rudolstadt zeigte eine beeindruckende Moral. Noch vor der Pause traf Sven Rupprecht in der 37. Minute zum Anschlusstreffer. In einer intensiven Schlussphase drehte der Angreifer das Spiel fast im Alleingang: In der 80. Minute glich er aus, nur eine Minute später brachte er Rudolstadt sogar mit seinem dritten Treffer zum 2:3 in Führung. Die Gäste nahmen die Punkte dank eines Rupprecht-Galaauftritts mit nach Hause.

---

Gestern, 14:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
SC Freital
SC FreitalSC Freital
0
5
Abpfiff

Ein wahres Offensivfeuerwerk legte der SC Freital in Wernigerode hin. Bereits in der 11. Minute erzielte Philip Weidauer das 0:1. Nur fünf Minuten später erhöhte ein Eigentor von Mika Hess auf 0:2. Die Gastgeber fanden keine Antwort, während die Gäste weiter konsequent nach vorne spielten. Bruno Schiemann (21.) und Antonio Frenzel (42.) stellten noch vor der Pause auf 0:4 – eine klare Angelegenheit. Nach dem Seitenwechsel setzte erneut Philip Weidauer den Schlusspunkt, als er in der 55. Minute einen Foulelfmeter verwandelte.

---

Heute, 13:30 Uhr
VfB Empor Glauchau
VfB Empor GlauchauVfB Glauchau
FSV Budissa Bautzen
FSV Budissa BautzenBautzen
1
1
Abpfiff

Die Partie in Glauchau begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 8. Minute brachte Lucien Hertel den Aufsteiger VfB Empor Glauchau mit 1:0 in Führung. Doch Bautzen ließ sich nicht lange bitten: Jannik Käppler glich in der 26. Minute zum 1:1 aus. Danach entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem beide Seiten Möglichkeiten hatten, den Siegtreffer zu erzielen. Am Ende blieb es beim Remis.

---

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
0
2
Abpfiff

Der VfL Halle 1896 untermauerte seine Spitzenposition eindrucksvoll und siegte auch beim Aufsteiger 1. FC Lok Stendal. Joel Marks eröffnete in der 36. Minute mit dem 0:1 die Partie, ehe Jegor Jagupov in der 65. Minute auf 0:2 erhöhte. Stendal kämpfte zwar leidenschaftlich, doch die Cleverness der Gäste setzte sich durch. Bitter für die Gastgeber war die Gelb-Rote Karte für Johannes Mahrhold in der Nachspielzeit.

---

Heute, 14:00 Uhr
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow
VFC Plauen
VFC PlauenVFC Plauen
1
2
Abpfiff

Ein echtes Spitzenspiel fand in Krieschow statt. Der VfB 1921 Krieschow musste sich dem Absteiger VFC Plauen knapp geschlagen geben. Tyron Profis brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung, Valentin Sponer legte in der 60. Minute zum 0:2 nach. Zwar konnte Luca Grimm nur drei Minuten später mit dem 1:2 verkürzen, doch für mehr reichte es nicht. In der Schlussminute schwächte sich Plauen noch durch die Gelb-Rote Karte von Tyron Leon Haake, doch die drei Punkte nahm die Mannschaft dennoch mit nach Hause.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 014.9.2025, 15:58 Uhr
redAutor