VfL Halle an der Spitze, Stendal punktlos, Einheit verspielt Führung

Mit unterschiedlichem Erfolg ging der dritte Oberliga-Spieltag für die Vertreter aus Sachsen-Anhalt zu Ende. Währender VfL Halle 96 mit einem Auswärtssieg die Tabellenführung eroberte und der VfB Germania Halberstadt zu zehnt einen Zähler in der Ferne einfuhr, gingen der 1. FC Lok Stendal und der FC Einheit Wernigerode daheim leer aus.

Immerhin einen Zähler brachte der VfB Germania Halberstadt vom schwierigen Auswärtsspiel beim RSV Eintracht mit - und belegt dadurch Rang zwei. Durch einen Blitzstart führten die Germanen schon in der zweiten Spielminute: Pascal Hackethal traf nachdem Joel-Pascal Klaschka zuvor gescheitert war. Nach einer guten halben Stunde allerdings der Ausgleich: VfB-Verteidiger Daniel Heinrich traf bei einem Klärungsversuch unglücklich ins eigene Tor. Als dann auch noch Neuzugang Emilio Stobbe nur zwölf Minuten nach seiner Einwechslung die Rote Karte sah (45.), wurde es eine Halberstädter Abwehrschlacht. Diese wurde am Ende mit einem Punkt belohnt.

Mit sieben Punkten und einer Tordifferenz von 12:5 steht der VfL Halle 96 nach drei Spieltagen ganz oben in der Oberliga Süd. Am Sonntag gewann die Mannschaft aus dem Stadion am Zoo mit 3:1 beim FC Grimma - obwohl sie zunächst hinten gelegen hatte. Den Rückstand durch Alexander Vogel (48.) drehte Jegor Jagupov mit einem schnellen Doppelpack (55., 66.). Joel Marks machte schließlich kurz vor dem Ende alles klar (87.).

Der 1. FC Lok Stendal bleibt neben dem FC Grimma das einzige Team, das auch nach drei Partien noch punktlos ist. Am Sonntag unterlag der Aufsteiger im Heimspiel dem SC Freital mit 0:3. Schon in der siebten Minute hatten die Gäste das 1:0 auf dem Fuß, allerdings parierte Keeper Philip Poser den Elfmeter von Robin Fluß. Vor der Pause holte sich der SCF allerdings doch die Führung: Jonas Adler (29.) und Bruno Schiemann (33.) trafen zum Doppelschlag. Nach dem Seitenwechsel sorgte Moritz Herold vor 372 Zuschauern für die Entscheidung (66.).

Auch für den FC Einheit Wernigerode gab es im zweiten Heimspiel der noch jungen Saison nichts zu holen. Zwar sorgte Usman Taiwo zunächst für die Führung der Hasseröder (11.), die Antwort der Gäste durch Lenny Plank ließ allerdings nicht lange auf sich warten (18.). Im zweiten Durchgang sorgte Amaar Yousaf Hussain dann vor 309 Zuschauern für den siegbringenden Treffer der Gäste aus dem Vogtland (54.).

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!