VfL Halle 96 verliert einen Leistungsträger in die Regionalliga

Américo Neves hat im Trikot des VfL Halle 96 in der vergangenen Saison von sich reden gemacht. In 26 Partien kam der dynamische und zugleich sehr robuste Mittelfeldspieler für den Oberligisten zum Einsatz - und empfahl sich dabei für größere Aufgaben.

Am Montag wurde der 21-Jährige, der zuvor zeitweise auch auf der Liste des Halleschen FC gestanden haben soll, beim Regionalligisten BFC Dynamo als Neuzugang vorgestellt. Neves schreibt damit seine persönliche Erfolgsgeschichte weiter. Im Frühjahr 2024 war er aus seiner portugiesischen Heimat zum SSC Weißenfels gewechselt. Nach einem halben Jahr in der Verbandsliga führte der Weg schon in die Oberliga, ein Jahr später folgt nun der Schritt in die Regionalliga. Mit Sven Körner hatte der BFC Dynamo zur neuen Saison schon einen neuen Co-Trainer verpflichtet, der in Sachsen-Anhalt bestens bekannt ist. Zum Spielerprofi:

