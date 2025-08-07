VfL Halle 96 - RSV Eintracht 1949: Welche Tormaschine läuft besser?

Der 2. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd bringt gleich mehrere Duelle zwischen siegreichen Teams aus der Vorwoche. Doch auch die Verlierer stehen frühzeitig unter Druck. Für Absteiger, Aufsteiger und etablierte Mannschaften ist jede Partie ein Prüfstein – ob zur Bestätigung der Form oder zur schnellen Korrektur. Emotionen sind garantiert.

Morgen, 18:30 Uhr SC Freital SC Freital Bischofswerdaer FV 08 BFV 08

Mit Rückenwind geht Freital in das zweite Saisonspiel. Das 2:1 in Grimma war ein hart erkämpfter Erfolg und lässt die Mannschaft mit breiter Brust auftreten. Anders sieht es beim BFV 08 aus: Die 1:3-Niederlage gegen Rudolstadt offenbarte Defizite in der Defensive. Für die Gäste geht es bereits darum, den Fehlstart zu vermeiden, während Freital mit dem zweiten Sieg eine frühe Spitzenposition festigen kann. ---

Topspiel in Halle: Der Tabellenführer empfängt den Drittplatzierten. Der VfL zeigte beim 5:0-Auswärtssieg in Auerbach eine beeindruckende Frühform und präsentierte sich als kompakt und laufstark. Doch auch der RSV Eintracht 1949 startete stark: Ein 4:2 gegen Budissa Bautzen sicherte drei Punkte. Beide Teams überzeugten am ersten Spieltag offensiv – es ist ein echtes Kräftemessen zweier Mannschaften, die früh zeigen wollen, dass sie oben mitspielen können. ---

Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow FC Einheit Wernigerode Wernigerode

Krieschow konnte mit dem 3:0 bei Aufsteiger Glauchau ein erstes Ausrufezeichen setzen. Vor heimischer Kulisse soll nun der nächste Erfolg folgen. Wernigerode hingegen kassierte zum Auftakt eine bittere 1:2-Heimniederlage gegen Sandersdorf und steht unter Zugzwang. Vor allem die defensive Anfälligkeit gilt es abzustellen, will man in Krieschow bestehen. Der Gastgeber zählt nach dem überzeugenden Start zu den frühen Favoriten. ---

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen Bautzen FC Grimma FC Grimma

Beide Mannschaften verloren ihr erstes Saisonspiel und wollen nun den Fehlstart vermeiden. Bautzen zeigte beim 2:4 in Stahnsdorf offensive Qualitäten, offenbarte jedoch Schwächen im Rückzugsverhalten. Grimma verpasste beim 1:2 gegen Freital trotz Heimvorteil einen Punktgewinn. Wer in dieser Partie verliert, findet sich erst einmal im unteren Drittel der Tabelle wieder – ein frühes Duell mit richtungsweisendem Charakter. ---

Rudolstadt startete mit einem 3:1-Auswärtssieg in Bischofswerda. Die Offensive zeigte sich flexibel. Lok Stendal hingegen unterlag beim Comeback in der Oberliga mit 0:2 gegen Plauen. Auch am zweiten Spieltag wartet mit Rudolstadt ein Gegner mit Anspruch – Stendal muss schnell in der Liga ankommen, um nicht in Rückstand zu geraten. ---

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr VFC Plauen VFC Plauen VfB Empor Glauchau VfB Glauchau

Plauen zeigte sich zum Auftakt als gereifter Absteiger. Ein 2:0 gab es zum Auftakt in Stendal. Nun geht es gegen Aufsteiger Glauchau, der zum Start mit 0:3 gegen Krieschow unterlag. Der VfB steht vor einer hohen Auswärtshürde. Die Offensivabteilung der Vogtländer wirkte bereits gut eingespielt – mit einem weiteren Sieg könnte sich Plauen im oberen Drittel festsetzen. ---

Sandersdorf startete mit einem wichtigen 2:1-Auswärtssieg in Wernigerode und wird nun von den eigenen Fans erwartet. Die Mannschaft zeigte sich kämpferisch stabil. Aufsteiger Heiligenstadt dagegen verlor das Debüt gegen Halberstadt mit 1:2, konnte jedoch mithalten. Ein Punktgewinn in Sandersdorf wäre ein Erfolg – doch die Gastgeber wollen ihre starke Frühform bestätigen. ---

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt VfB Auerbach 1906 Auerbach