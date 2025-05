– Foto: Anne Weimer

VfL Halle 96, RSV Eintracht 1949, VfB Krieschow im Kampf um Platz zwei NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 27. Spieltags Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Süd Zorbau Halberstadt Magdeburg II Auerbach + 12 weitere

Vor dem 27. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd ist der 1. FC Magdeburg II zwar bereits als Meister gekrönt, doch dahinter bleibt der Kampf um die vorderen Ränge und den Klassenerhalt spannend. Während der RSV Eintracht 1949 und der VfB Krieschow im direkten Duell aufeinandertreffen, kämpfen Zorbau, Gera und Rudolstadt um jeden Punkt im Tabellenkeller.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Morgen, 19:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt FC Einheit Wernigerode Wernigerode 19:00 live PUSH

Germania Halberstadt empfängt im Harz-Derby den FC Einheit Wernigerode. Die Gastgeber mussten sich zuletzt in Bischofswerda mit 1:2 geschlagen geben – Paul Grzega glich zunächst aus, doch wenig später fiel der entscheidende Gegentreffer. Wernigerode zeigte dagegen beim 4:1-Heimsieg gegen den feststehenden Absteiger Ludwigsfelde eine gute Leistung, bei der Niclas Treu doppelt traf. Das Hinspiel ging mit 2:0 an Halberstadt, das bereits in der ersten Halbzeit durch Tore von Valentin Masuth und Silvio Rust den Grundstein zum Erfolg legte. ---

Sa., 10.05.2025, 14:00 Uhr VfB Auerbach 1906 Auerbach SG Union Sandersdorf Sandersdorf 14:00 PUSH

Auerbach geht mit Rückenwind ins Heimspiel. Der 2:1-Auswärtssieg beim RSV Eintracht 1949 war ein Achtungserfolg, bei dem Cedric Graf und Max Roscher für die entscheidenden Tore sorgten. Sandersdorf verlor knapp mit 2:3 gegen Meister 1. FC Magdeburg II, zeigte dabei aber eine engagierte Leistung und verkürzte durch Moritz Griesbach kurz vor Schluss. In der Hinrunde setzte sich Auerbach in Sandersdorf mit 2:0 durch – beide Treffer erzielte Amer Kadric. ---

Der VfB Krieschow und der RSV Eintracht 1949 treffen im brandenburgischen Duell um Platz zwei aufeinander. Beide Mannschaften kassierten zuletzt Niederlagen. Krieschow unterlag durch ein spätes Gegentor mit 0:1 in Freital, während Eintracht nach einem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Felix Kausch gegen Auerbach im Anschluss das 1:2 kassierte. Das Hinspiel war ein zähes Ringen ohne Tore. Beide Teams müssen nun offensiv deutlich zulegen, um die Chancen auf Rang zwei zu wahren. ---

Sa., 10.05.2025, 14:00 Uhr Ludwigsfelder FC Ludwigsfelde SC Freital SC Freital 14:00 PUSH

Ludwigsfelde blieb weiter lange ohne Sieg und steht seit geraumer Zeit als Absteiger fest. Die jüngste 1:4-Niederlage in Wernigerode offenbarte erneut Schwächen in der Defensive. Freital hingegen feierte beim 1:0 gegen Krieschow einen späten Heimsieg – Felix Hennig traf in der Nachspielzeit. Das Hinspiel entschied Freital mit 3:1 für sich, damals sorgten William Wessely und Hennig für die Tore. ---

Sa., 10.05.2025, 14:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 BSG Wismut Gera Wismut Gera 14:00 live PUSH

Halle ist durch den 3:1-Erfolg in Zorbau auf Platz zwei vorgerückt – Nils Morten Bolz erzielte dabei einen Dreierpack. Gera verlor ein wildes Spiel gegen Rudolstadt trotz zwischenzeitlichem Ausgleich mit 3:4 – der entscheidende Treffer fiel in der 90.+7 Minute. Auch im Hinspiel setzte sich Halle mit 3:1 durch, nachdem Gera in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter vergab. Ein Heimsieg ist für Halle Pflicht, Gera braucht dringend Punkte gegen den Abstieg. ---

So., 11.05.2025, 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 14:00 PUSH

Rudolstadt landete am vergangenen Spieltag einen dramatischen 4:3-Sieg in Gera – Tom Krahnert erzielte den Siegtreffer in der 90.+7 Minute. Mit nun 23 Punkten lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt wieder. Bischofswerda rang zuletzt Halberstadt mit 2:1 nieder – Luis Bürger war mit zwei Treffern der Mann des Tages. Im Hinspiel gewann Bischofswerda ebenfalls mit 2:1, damals traf Franz Born früh zur Führung, Jonas Krautschick verwandelte einen Foulelfmeter zum Sieg. ---

Bautzen präsentierte sich zuletzt in Torlaune: Beim 4:1 in Grimma glänzten David Rohlik mit drei Treffern und Julien Hentsch mit einem Doppelpack. Zorbau musste sich Halle mit 1:3 geschlagen geben, obwohl Jasper Raul Günther in der Schlussphase noch einmal für Spannung sorgte. Das torlose Hinspiel bot wenig Höhepunkte – diesmal geht es für Zorbau um jeden Punkt im Abstiegskampf, Bautzen will Platz neun festigen. ---