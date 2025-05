VfL Halle 96 muss auf Trainersuche gehen: "Riesige Arbeit geleistet"

Vier Partien sind in der Oberliga Süd noch zu absolvieren, doch schon jetzt steht fest: Die Saison 2024/25 wird als die erfolgreichste in der jüngeren Vergangenheit des VfL Halle 96 eingehen. Als Überraschungsteam schlechthin mischen die Hallenser in der Oberliga-Spitzengruppe mit, im Landespokal erreichten sie das Halbfinale. Doch mit Dieter Hausdörfer, dem Trainer des Erfolgs, trennen sich im Sommer die Wege.

Dies hatte der 64-Jährige, der seit drei Jahren im Stadion am Zoo im Amt ist, auf der Pressekonferenz nach dem 3:1-Erfolg beim SV Blau-Weiß Zorbau beiläufig bekanntgegeben. "Wir haben verschiedene Punkte, bei denen wir nicht konform waren. In fußballerischen Dingen gab es unterschiedliche Sichtweisen", erklärte Hausdörfer seinen Entschluss später gegenüber der "Mitteldeutschen Zeitung". Die Differenzen hätten sich dem Bericht zufolge auch auf die Besetzung des Kaders bezogen. Hausdörfer selbst ging nicht näher ins Detail: "Ich habe intern die Gründe dargelegt." Zum FuPa-Profil:

Der Aufschwung im Stadion am Zoo sei ein großer Verdienst Hausdörfers, lobte VfL-Präsident Farih Kadic. "Dieter ist ein erfahrener Trainer und Pädagoge durch und durch. Er hat riesige Arbeit geleistet. Ich kann kein negatives Wort über ihn sagen", erklärte der 57-Jährige: "Kompliment an ihn, wie er das hinbekommen hat. Der Verein steht auf gesunden Füßen.“ Die Suche nach einem Nachfolger sei schon angelaufen - und soll bis zum Saisonende abgeschlossen sein. "Wir werden uns jetzt voll in dieses Thema reinwerfen. Ich tendiere zu einem jungen Trainer", so Kadic.

Dieter Hausdörfer wird die Entwicklung der 96er dann von außen verfolgen. Mit dem Verein hat er Tiefen und Höhen erlebt. "Mir war es wichtig, die Mannschaft in gutem Zustand zu übergeben", sagte er. Als aktueller Tabellenzweiter - und das, obwohl die Hallenser in der Vorsaison nach einem gewaltigen Umbruch noch sportlich abgestiegen waren - ist dies schon jetzt allemal gelungen. Sogar über die Regionalliga könne man perspektivisch nachdenken: "Jetzt, wo Magdeburg II raus ist, kannst du das ernsthaft verfolgen." Das dann allerdings ohne Dieter Hausdörfer, der sich nach dem Saisonfinale beim SC Freital (31. Mai) verabschiedet.