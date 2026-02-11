VfL Halle 96 kassiert zweistellige Niederlage bei Regionalliga-Zweiten

Nach der Niederlage beim SV Babelsberg 03 (0:6) und dem Sieg beim ZFC Meuselwitz (4:2) hat es der VfL Halle 96 am Dienstagabend zum dritten Mal in der laufenden Vorbereitung mit einem Regionalligisten aufgenommen. Beim aktuellen FC Carl Zeiss Jena - dem ärgsten Verfolger von Herbstmeister 1. FC Lokomotive Leipzig - setzte es für den Oberligisten allerdings eine sehr deutliche Niederlage.
Von Beginn an übernahmen die Hausherren auf dem Nebenplatz im Ernst-Abbe-Sportfeld das Kommando. Mit einem Doppelschlag sorgten Kevin Lankford (3.) und Alexander Prokopenko (6.) für die schnelle 2:0-Führung des Regionalligisten. Nach einem Eigentor durch Davidson Tomás Cabral, dem ein Klärungsversuch misslang, stand es nach einer Viertelstunde bereits 3:0 für Jena.
Zwar konnte Oberliga-Toptorschütze Jegor Jagupov nach einem Fehler des FC Carl Zeiss zwischenzeitlich für den Gast verkürzen, bis zur Pause aber stellte Lankford den alten Abstand wieder her. Zum Start des zweiten Durchgangs wechselten der Regionalligist und der Oberligist, der witterungsbedingt in den vergangenen Wochen kaum regulär trainieren konnte, nahezu komplett durch.
Spielbestimmend blieben allerdings weiterhin die Gastgeber. Richard Steinhäuser erhöhte schnell (55.), Lean Schoima (63.) und Tristan Teuber (67.) legten weitere Treffer nach. Und während Joel Marks die bis dahin wohl beste Chance zum zweiten Hallenser Tor des Abends nicht nutzen konnte (70.), blieb der Regionalligist sehr effizient. Winter-Neuzugang Nicolas Wähling per direktem Freistoß (73.), Jannes Werner (74.) und Richard Langer (87.) besorgten den klaren 10:1-Endstand für den FC Carl Zeiss Jena.
Dieser muss sich nun gedulden und das Wetter abwarten, ob am Sonntag zu Gast beim FC Hertha 03 Zehlendorf der inzwischen schon mehrere Wochen verspätete Regionalliga-Jahresauftakt erfolgen kann. Ebenfalls am Wochenende starten soll der VfL Halle 96 zu Gast beim RSV Eintracht.