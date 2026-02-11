VfL Halle 96 kassiert zweistellige Niederlage bei Regionalliga-Zweiten

Von Beginn an übernahmen die Hausherren auf dem Nebenplatz im Ernst-Abbe-Sportfeld das Kommando. Mit einem Doppelschlag sorgten Kevin Lankford (3.) und Alexander Prokopenko (6.) für die schnelle 2:0-Führung des Regionalligisten. Nach einem Eigentor durch Davidson Tomás Cabral, dem ein Klärungsversuch misslang, stand es nach einer Viertelstunde bereits 3:0 für Jena.

Carl Zeiss eiskalt, Jagupov trifft für den Oberligisten

Zwar konnte Oberliga-Toptorschütze Jegor Jagupov nach einem Fehler des FC Carl Zeiss zwischenzeitlich für den Gast verkürzen, bis zur Pause aber stellte Lankford den alten Abstand wieder her. Zum Start des zweiten Durchgangs wechselten der Regionalligist und der Oberligist, der witterungsbedingt in den vergangenen Wochen kaum regulär trainieren konnte, nahezu komplett durch.

Spielbestimmend blieben allerdings weiterhin die Gastgeber. Richard Steinhäuser erhöhte schnell (55.), Lean Schoima (63.) und Tristan Teuber (67.) legten weitere Treffer nach. Und während Joel Marks die bis dahin wohl beste Chance zum zweiten Hallenser Tor des Abends nicht nutzen konnte (70.), blieb der Regionalligist sehr effizient. Winter-Neuzugang Nicolas Wähling per direktem Freistoß (73.), Jannes Werner (74.) und Richard Langer (87.) besorgten den klaren 10:1-Endstand für den FC Carl Zeiss Jena.