VfL Halle 96 grüßt von der Spitze: "Eine schöne Momentaufnahme" Oberliga Süd +++ Kicker vom Stadion am Zoo haben vorerst die Tabellenführung übernommen

In diesen Tagen sind sie beim VfL Halle große Freunde vom klassischen Winter voller Eis und Schnee. Und es wirkt so, als sei der Winter auch ein Verbündeter des VfL, schließlich ist es seiner Strenge zu verdanken, dass die 96er auf einmal vom Platz an der Sonne der Oberliga grüßen.

Einen Punkt Vorsprung hat der VfL nun auf Eilenburg. „Wir wissen, dass es für diese Woche eine schöne Momentaufnahme ist, wenn Eilenburgs Spiel am Wochenende nicht ausfällt, können sie wieder vorbeiziehen“, sagt Mittelfeldspieler Nils Bolz, der in Grimma das entscheidende Tor erzielte. Gegen die Sachsen zeigte sich einmal mehr, dass die Kicker vom Zoo Spezialisten für knappe Ergebnisse sind. Sieben der neun Saisonsiege entschied das Team aus Halle mit nur einem Tor Unterschied.

Am Sonntag musste der bisherige Ligaprimus Eilenburg das Spiel gegen Verfolger Bischofswerda aufgrund der frostigen Witterungen absagen. Und der VfL 96 war plötzlich der lachende Erste, weil das eigene Spiel in Grimma vom Winter mit Milde bedacht blieb und mit 1:0 gewonnen wurde.

Dass der VfL diese privilegierte Position innehat, zeichnete sich mit dem zu verarbeitenden Umbruch innerhalb der Mannschaft zu Saisonbeginn nicht unbedingt ab. Der Erfolg hat aber gute Gründe. Das Team wirkt eingespielt, „das Zusammenspiel der Mannschaft untereinander und mit dem Trainerteam passt“, sagt Bolz, „und auch im Team gibt es keinen Spieler, der herausragt, wir sind eine starke Einheit“.

Bolz steht seit vier Jahren bei den Kickern vom Stadion am Zoo unter Vertrag, sein persönliches Ziel ist es, einmal in der Regionalliga zu spielen. „Natürlich ist das davon abhängig, wie ich spiele. Nur wenn ich gute Leistungen bringe, werden Vereine aus der Regionalliga auf mich aufmerksam“, sagt der torgefährliche Mittelfeldspieler. Sein persönliches Ziel will er aber am liebsten mit der guten Saison des VfL verweben. „Der allergrößte Traum wäre es, hier mit dem VfL in die Regionalliga aufzusteigen.“

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden