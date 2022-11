VfL Halle 96 "erinnert sich in Dankbarkeit": Trauer um Torsten Rennert Oberliga Süd +++ Früherer Spieler und Trainer der 96er ist im Alter von nur 58 Jahren gestorben

Beim Oberligisten VfL Halle 96 machte sich zum Wochenstart tiefe Trauer breit. Denn wie der Verein am Montagmorgen bekanntgab, ist mit Torsten Rennert ein früherer Spieler und Trainer der 96er am 10. November 2022 im Alter von nur 58 Jahren "nach längerer Erkrankung verstorben".

Rennert sei "als Stammspieler und Leistungsträger maßgeblich" an den Landespokalsiegen 1997 und 1999 sowie an der Oberliga-Meisterschaft 1999 beteiligt gewesen, schreibt der Verein. Als Trainer kam Rennert noch einmal zum VfL zurück: "Nach der aktiven Karriere stand er als Cheftrainer von Oktober 2005 bis Februar 2008 in sportlicher Verantwortung für unsere 1. Mannschaft in der Verbandsliga." Weiter heißt es: "Der VfL Halle 96 erinnert sich in Dankbarkeit an Torsten Rennert und drückt den Hinterbliebenen sein Mitgefühl aus."

Auch der Oscherslebener SC, bei dem Rennert zuletzt an der Seitenlinie stand, reagierte mitgenommen. "Mit tiefer Trauer müssen wir den Verlust unseres ehemaligen Trainers Torsten Rennert bekanntgeben. Nach langem Kampf hat er dieses Mal leider nicht siegen können", schreibt der Landesklasse-Vertreter. "Du wirst immer einen Platz im Herzen des OSC haben, lieber Torsten."

Nicht nur in Halle und Oschersleben hat sich Rennert einen Namen gemacht. Als Spieler wirkte er auch bei der SG Dynamo Eisleben, der BSG Stahl Thale, dem FC Anhalt Dessau, dem VfB Merseburg und dem 1. FC Zeitz. Außerdem stand es für den VfB Merseburg, den FC Grün-Weiß Wolfen und den TSV Leuna an der Seitenlinie.