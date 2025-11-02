VfL hadert mit der Chancenverwertung

Im Topduell des 14. Spieltags trennte sich der VfL Osnabrück am Samstagnachmittag torlos vom MSV Duisburg. Vor 15.741 Zuschauern an der ausverkauften Bremer Brücke lieferten sich beide Teams ein intensives, aber weitgehend chancenarmes Spiel. Die Lila-Weißen überzeugten über weite Strecken mit Spielkontrolle und Einsatz, konnten ihre Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen.

Cheftrainer Timo Schultz vertraute nahezu der gleichen Elf wie beim 2:1-Auswärtssieg in Schweinfurt, einzig Frederik Christensen rückte für Kevin Schumacher in die Startelf. Der VfL begann druckvoll, kombinierte variabel über beide Flügel und hatte früh die erste große Chance: Robin Meißner scheiterte in der elften Minute aus kurzer Distanz an der Fußabwehr von MSV-Torwart Maximilian Braune, im Nachsetzen köpfte David Kopacz den Ball gefährlich vors Tor, doch Alexander Hahn klärte in höchster Not vor Lars Kehl.

Die Osnabrücker blieben das aktivere Team, während Duisburg sich zunächst auf Konter beschränkte. Nach einer Flanke von Joshua Bitter köpfte Florian Krüger in der 19. Minute über die Latte – der Angreifer stand dabei im Abseits. Danach verlagerte sich das Geschehen dauerhaft in die Duisburger Hälfte. Chancen von Meißner (22.) und Kopacz (26.) sowie ein abgefälschter Ball von Christensen (33.) sorgten mehrfach für Aufregung im Strafraum, doch der Ball wollte nicht über die Linie.

Auch nach dem Seitenwechsel war der VfL die dominierende Mannschaft. Kopacz versuchte es mit einem Schlenzer von der rechten Seite (49.), Kehl setzte den Ball aus aussichtsreicher Position über das Tor (66.). Trotz Feldüberlegenheit und hohem Tempo fehlte Osnabrück im letzten Drittel die Präzision.

Der MSV tat offensiv wenig, kam aber in der Schlussviertelstunde gefährlicher auf. Christian Viet prüfte Lukas Jonsson aus der Distanz (76.), kurz darauf verzog Conor Noß nur knapp (83.). Der VfL warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, Bjarke Jacobsen verfehlte per Flugkopfball das Ziel (87.) – es blieb beim 0:0.

Stabilität und Zuversicht vor dem Spitzenspiel in Cottbus

Mit dem torlosen Remis blieb der VfL zum siebten Mal ohne Gegentor und verteidigte Tabellenplatz vier. Die Defensive um Jannik Müller und Niklas Wiemann stand erneut sicher, während die Offensive trotz 13 Abschlüssen leer ausging.

Am kommenden Samstag (8. November, 14 Uhr) steht das nächste Topspiel an: Der VfL gastiert beim Tabellenzweiten Energie Cottbus – ein Duell, das richtungsweisend für den weiteren Verlauf der Saison werden dürfte.

VfL Osnabrück:

Jonsson – Fabinski, J. Müller, Wiemann – P. Kammerbauer, Wiethaup (Henning 90.), B. Jacobsen, F. Christensen (Schumacher 81.), Kopacz (Pröger 81.), Kehl (Lesueur 90.) – R. Meißner (Ihorst 90.+5)

MSV Duisburg:

Braune – Bitter, Fleckstein, A. Hahn, Coskun – Tugbenyo (Göckan 67.), Bulic, Symalla (Sussek 63.), Viet (Schlicke 86.), Noß (Dittgen 86.) – Krüger (Visser 67.)