VfL Gundersheim in Abstiegsnot: „Zittern ist das falsche Wort“

Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass Sie die Klasse noch halten?

Die ist absolut da, weil wir es in den verbleibenden Partien gegen direkte Konkurrenten noch selbst in der Hand haben. Wir wissen, dass eine kleine Serie die gesamte Konstellation im Keller sofort verändern kann. Und wir sind fähig, eine solche Serie zu starten. Das Ziel ist klar: Wir wollen am Ende über dem Strich stehen. Die Mannschaft hat den Glauben an sich nicht verloren.