VfL Gummersbach feiert Titel – doch Meister-Trainer Yilmaz geht 9:0-Sieg und Patzer der Konkurrenz machen Aufstieg perfekt – Coach Yilmaz hört im Sommer auf. von Andreas Santner · Heute, 07:58 Uhr · 0 Leser

Ohne Niederlage ist der VfL Gummersbach bisher durch die Saison marschiert und sicherte sich vorzeitig die Meisterschaft. – Foto: VfL Gummersbach

Der VfL Gummersbach ist das Maß aller Dinge in der Kreisliga C5. Bereits vier Spieltage vor dem Saisonende feiert der Klub aus dem Kreis Berg den Titelgewinn und den damit verbundenen Aufstieg in die B-Liga. Mit einer beeindruckenden Bilanz und einem überragenden Andi Sadrija dominierte der VfL die Konkurrenz nach Belieben. Doch inmitten der Jubelstürme sorgt Trainer Sebahattin Yilmaz für eine Überraschung: Er wird sein Amt im Sommer niederlegen.

Der sportliche Durchmarsch des VfL Gummersbach wurde am Wochenende offiziell besiegelt. Während die Gummersbacher ihr Gastspiel bei der Reserve aus Marienheide mit einem deutlichen 9:0-Erfolg absolvierten, leistete Verfolger unfreiwillig SG Agathaberg Schützenhilfe. Durch das gleichzeitige 4:4-Remis der SG ist der VfL an der Tabellenspitze nicht mehr einzuholen. Die Dominanz der spiegelt sich vor allem in der Tabelle wider: Ohne eine einzige Niederlage (19 Siege, zwei Remis) und mit einem Torverhältnis von 124:18 stellen sie sowohl die beste Offensive als auch die stabilste Abwehr der Liga. Maßgeblichen Anteil an dieser Bilanz hat Andi Sadrija. Der 26-Jährige, der bereits über Landesliga-Erfahrung verfügt, avancierte zum absoluten Fixpunkt des Gummersbacher Spiels. Unglaubliche 52 Tore und 31 Assists steuerte er zum Erfolg bei – eine Quote, die in diesen Gefilden ihresgleichen sucht.

Ein Team, das über sich hinauswuchs Trainer Sebahattin Yilmaz blickt bescheiden auf die Anfänge im vergangenen Jahr zurück: „Als wir den Kader im vergangenen Jahr zusammengestellt haben – mit vielen neuen Spielern und einigen, die bereits da waren – wollten wir zunächst eine schlagkräftige Mannschaft formen, die auf dem Platz positive Schlagzeilen schreibt. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch niemand wissen, wohin die Reise gehen würde. Als die Vorbereitung begann und wir am Sparkassen-Cup teilgenommen haben, hat sich die Mannschaft aber sehr schnell gefunden und angefangen, an sich zu glauben – vor allem, weil sie gegen höherklassige Mannschaften bereits gut mithalten konnte.“ Von da an habe man sich gemeinsam das Ziel gesetzt, um den Aufstieg zu kämpfen. Dass es am Ende so deutlich wurde, kam für den 55-jährigen Coach dennoch unerwartet. „Dass wir am Ende so dominant auftreten und die Saison ohne Niederlage absolvieren würden, hat trotzdem niemand vorhergesehen. Wir haben wirklich von Spiel zu Spiel gedacht und immer alles in die Waagschale geworfen. Unsere große Stärke war die offensive Qualität kombiniert mit einer stabilen Defensive. Natürlich gehört dazu auch immer etwas Glück, und manchmal muss dir auch der Spielverlauf beziehungsweise der Gegner in die Karten spielen. Umso stolzer kann die Mannschaft jetzt auf das sein, was sie erreicht hat“, betont Yilmaz.