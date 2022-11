VfL Güldenstern Stade steht unter Druck Landesliga Lüneburg im Überblick

Der VfL Güldenstern Stade hat sich nach der bitteren Niederlage gegen Tabellenführer Bornreihe wieder berappelt. Das ist auch gut so, denn jetzt kommen die Gegner, gegen die Stade punkten muss.

Jörn Augustin, Trainer des Fußball-Landesligisten VfL Güldenstern Stade, hat die sehr späte 2:3-Niederlage gegen den Tabellenführer Bornreihe mit einem Boxkampf verglichen, bei dem es in der zwölften Runde den Knockout gab. "Es war schwierig, die Jungs wieder aufzurichten. Wir hatten aber schon wieder ein sehr gutes Training", sagt Augustin. Das Gute sei gewesen, dass die Mannschaft gegen die klaren Favoriten Bornreihe und Verden gesehen habe, dass sie mithalten könne. "Dafür müssen wir aber immer ans Limit gehen", sagt Augustin. Das möchte er natürlich auch am Sonnabend, 18 Uhr, im Heimspiel gegen den FC Hambergen sehen.

Stade soll frei aufspielen

"Jetzt kommen die Gegner, gegen die wir punkten müssen", sagt Augustin. Die Mannschaft dürfe trotz der Drucksituation aber nicht den Spaß am Fußball verlieren und müsse entsprechend frei aufspielen. Der Aufsteiger FC Hambergen war überraschend gut in die Saison gestartet, holte unter anderem einen Punkt beim 3:3 gegen den TuS Harsefeld, befindet sich mittlerweile aber auch im direkten Abstiegskampf. Wenn die Stader gewinnen, würden sie den Gegner mit einem Punkt mehr in der Tabelle hinter sich lassen.

Ebenfalls am Sonnabend (14 Uhr) empfängt der TuS Harsefeld die VSV Hedendorf/Neukloster. Im Derby sind die Rollen klar verteilt: Der Gastgeber, der zuletzt mit Top-Leistungen überzeugte, ist der große Favorit. Der TSV Elstorf und die zweite Mannschaft der SV Drochtersen/Assel müssen am Sonntag auswärts ran.

Wobei es der TSV Elstorf in Etelsen schwer haben wird. D/A II ist in Uelzen favorisiert, die Formkurve bei Teutonia zeigte seit der 0:4-Niederlage gegen Stade aber deutlich nach oben. In der Tabelle kletterte Uelzen auf Platz neun, hat aber nur drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsregion.