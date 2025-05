VfL Güldenstern Stade macht mit Heimsieg den Klassenerhalt perfekt

Der VfL Güldenstern Stade hat am vorletzten Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West den Klassenerhalt klargemacht. Im heimischen Stadion gewann die Mannschaft von Trainer Bert Riedel überraschend deutlich mit 5:0 gegen den Tabellenfünften TSV Fischerhude-Quelkhorn.

„Ab der ersten Minute haben wir Fischerhude so stark unter Druck gesetzt, dass sie nicht aus ihrer eigenen Hälfte kamen“, so Riedel. Die Überlegenheit spiegelte sich nicht nur im Ergebnis wider, Fischerhude erspielte sich erst in der Schlussphase die erste echte Torchance.

„Über die gesamten 90 Minuten waren wir das klar bessere Team. Auch der Sieg in dieser Höhe war hochverdient und hätte noch höher ausfallen können“, bilanzierte Riedel zufrieden. Mit dem Erfolg geht der VfL Güldenstern Stade befreit in den letzten Spieltag der Saison.