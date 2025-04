VfL Güldenstern Stade kämpft sich zurück

Die Frauen des VfL Güldenstern Stade erleben in der Bezirksliga Lüneburg West eine Saison mit zwei Gesichtern. Als Absteiger aus der Landesliga tat sich das Team von Trainer Bert Riedel über weite Strecken schwer. Lange stand man sogar auf einem direkten Abstiegsplatz. Erst in der Rückrunde stabilisierten sich die Leistungen. Zuletzt feierte der VfL zwei wichtige Siege – der Abstand auf die Abstiegsränge beträgt nun fünf Punkte. Der Klassenerhalt ist dennoch nicht gesichert, denn das Restprogramm hat es in sich.