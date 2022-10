VfL Güldenstern Stade feiert zweiten Sieg in Folge Landesliga Lüneburg im Überblick

Ein Schlüsselpunkt für den zweiten Sieg in Folge war, dass Fabio Dammann sehr früh einem ruhenden Ball zur Führung einnickte (3.). Ali Demirelli (28.) und Luca Wendlandt (36.) legten vor der Pause nach. Nach dem Seitenwechsel trauten sich auch die Teutonen mehr zu, doch Stade blieb aufmerksam. Letztlich machte Rabie Mselmi den Deckel drauf (80.)."Die frühe Führung hat uns Selbstvertrauen gegeben, wir haben als Mannschaft heute sehr gut funktioniert", sagt VfL-Coach Jörn Augustin, der auch die Entwicklung seiner Schützlinge lobt. "Wir machen nicht mehr die individuellen Fehler, verteidigen unsere Standards besser und die Spielidee festigt sich immer mehr. Die gute Trainingsintensität münzt sich jetzt in Ergebnisse um."

Die VSV mussten neidlos anerkennen, dass Verden über eine exzellente Spielanlage verfügt. Dem Favoriten glückte es dennoch nur durch Dennis Hoins mit einem Treffer vorzulegen (30.), weil Justin Höft im VSV-Kasten abermals mit einer starken Leistung seine Mannschaft im Spiel hielt."Es hat uns in die Karten gespielt, dass Verden seine Chancen nicht genutzt hat", sagt Trainer Björn Stobbe. "Weil es nur 0:1 stand, blieb die Partie bis zum Ende spannend und wir wären durchaus in der Lage gewesen, den Lucky-Punch zu setzen."Nächste Woche wartet auf die Hedendorfer ein richtungsweisendes Spiel bei Aufsteiger Hambergen.

Elstorf setzt seinen Lauf fort und verlässt mit seinem dritten Sieg in Folge die Abstiegszone. Der Gastgeber traf auf einen spielstarken Aufsteiger, der durch einen Seitfallzieher von Engin Kiy in Führung ging (7.). Obwohl der erste Durchgang weitestgehend Lindwedel gehörte, drehten die Elstorfer durch einen Kopfball von Björn Jarmer (15.) und einen Fernschuss von Max Hartmann das Geschehen (42.).Nach dem Seitenwechsel drehte der TSV auf, machte aber den Deckel nicht vorzeitig drauf. Zwei Gäste-Standards waren so noch gefährlich."Lindwedel ist fußballerisch richtig gut und war uns in der ersten Halbzeit überlegen", erkannte Trainer Hartmut Mattfeldt an. "Wir haben uns den Sieg aber hart erkämpft und uns über den zweiten Durchgang verdient, indem wir zahlreiche Chancen nicht genutzt haben. Im Moment kommt bei uns das Selbstvertrauen dazu, wir wissen aber auch, dass wir noch einen langen Weg zu gehen haben."