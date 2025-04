VfL Güldenstern Stade feiert wichtigen Heimsieg

Der VfL Güldenstern Stade hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem 3:1-Erfolg über die SG WDB feierte das Team den zweiten Sieg in Folge und verschaffte sich damit etwas Luft im Tabellenkeller.

Alena Tiedemann brachte die Gastgeberinnen in der 32. Minute in Führung. Die SG WDB konnte zwar kurz vor der Pause durch Jennika Cammann nach Vorlage von Fabienne Ritter, ihrer elften Torvorlage der Saison, ausgleichen, doch im zweiten Durchgang machte sich die schwache Tagesform der Gäste bemerkbar. „Niemand erreichte annähernd Normalform und es passte in keinem Mannschaftsteil die Abstimmung“, haderte WDB-Trainer Chris Mehrtens nach der Partie.