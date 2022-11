– Foto: Jörg Struwe

VfL Güldenstern Stade bestätigt bestechende Form Landesliga Lüneburg im Überblick

Landkreis. D/A II verliert früh seinen Kapitän, der TSV Elstorf kann mal wieder feiern. Der VfL Güldenstern Stade landet einen Befreiungsschlag. Die Fußball-Landesliga hatte am Wochenende einiges zu bieten.

Elstorf hat in der Landesliga Lüneburg den letzten Platz verlassen. Die Mannschaft von Hartmut Mattfeldt zeigte dem Mitabstiegskonkurrenten einen Klassenunterschied auf. Die Elstorfer versäumten es nur, schon zur Halbzeit für klare Verhältnisse zu sorgen.Erst der Doppelschlag von Timo von Reith (51.) und Max Hartmann (52.) löste die Spannung. "Wir mussten gewinnen, um nicht abgehangen zu werden", sagt Mattfeldt. "Wir waren in allen Belangen überlegen, hätten aber mehr Tore schießen müssen."Die Grün-Weißen haben noch ein Nachholspiel, nächste Woche gegen Stade rechnet sich Elstorf erneut Zählbares aus. Tore: 0:1 (14.) Hartmann, 1:1 (27.) Wunsch, 1:2 (40.) Werner, 1:3 (51.) von Reith, 1:4 (52.) Hartmann, 2:4 (67.) Smith, 2:5 (70.) Werner, 3:5 (90.+3, FE) Runge. Nächstes Spiel: Elstorf - Stade (So., 4. Dez., 14 Uhr).

D/A-Trainer Benjamin Zielke haderte mit der Schlüsselszene: Sein Kapitän Lias Patjens sah in der 23. Minute nach Rücksprache des Referees mit seinem Assistenten die Rote Karte für eine vermeintliche Tätlichkeit. "Sie konnten mir nicht erklären, was genau vorgefallen sein soll", kritisiert Zielke. "Dadurch ist das Spiel in eine entscheidende Richtung geraten." Zuvor hatte Hendrik Lütjen den Tabellenführer in Führung gebracht (18.), weswegen die Situation angesichts der langen Unterzahl in Rückstand aussichtslos erschien. D/A legte aber einen starken Auftritt hin und bespielte den Ligaprimus beherzt. Nachdem die Kehdinger am Ausgleich schnupperten, holte Bornreihe erst in der Schlussphase durch Philipp Bähr (81.) und Pascal Kranz (83.) zum Doppelschlag aus."Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen", lobt Zielke. "Sie hat es mit zehn Spielern geschafft, gegen den Tabellenführer die bessere Mannschaft zu sein." Tore: 1:0 (18.) Lütjen, 2:0 (81.) Bähr, 3:0 (83.) Kranz. Rote Karte: Patjens (23., Tätlichkeit). Nächster Spiel: Westercelle - D/A II (So., 4. Dez., 14 Uhr).

Die Hedendorfer erwischten einen Start nach Maß: Nach einem Einwurf bekam Sören Hüttmann zu viel Platz zugestanden, sodass er einen Flugball ins Zentrum spielen konnte. Dort kam Kapitän Jan-Hendrik Scheppeit freistehend zum Kopfball und legte das Leder gegen die Laufrichtung von SVT-Schlussmann Ken Venancio (1.). Die Partie war keine 60 Sekunden alt.Die VSV versäumten es, ihren Vorsprung auszubauen. Stattdessen avancierte bei den Teutonen Nils Brüggemann zum Matchwinner. Zunächst beförderte der Kapitän eine Flanke aus der Luft ins Kreuzeck (35.), nach der Pause brachte er Uelzen in Front (52.). Schließlich durfte sich die SVT wieder in ihrer Kernkompetenz, dem Umschaltspiel, ausprobieren. Brüggemann brach auf der linken Bahn durch und überspielte VSV-Torwart Sebastian Menzel, der weit aus seinem Strafraum herausgelaufen war (76.)."Wir sind niedergeschlagen, weil wir uns nach der Mini-Serie was ausgerechnet haben", sagt Cheftrainer Björn Stobbe. "Wir haben es versäumt, das zweite und dritte Tor nachzulegen. Jetzt wollen wir aus den letzten Spielen so punkten, um zu unserer Weihnachtsfeier über dem Strich zu stehen." Tore: 0:1 (1.) Scheppeit, 1:1, 2:1 und 3:1 (35., 52., 76.) alle Brüggemann. Nächste Spiel: Etelsen - VSV (So., 4. Dez., 14 Uhr).