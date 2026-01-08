VfL Germania Leer verpflichtet Lorans Al Ezo

Der VfL Germania Leer hat in der Winterpause personell nachgelegt und Lorans Al Ezo verpflichtet. Der Abwehrspieler ist ab sofort Teil des Bezirksligisten und soll die Defensive der Leeraner stabilisieren.

Al Ezo stammt ursprünglich aus Syrien und bringt internationale Erfahrung aus den Niederlanden mit. Dort war er unter anderem für VV PKC ’83, VV Hoogezand sowie Be Quick 1887 aktiv. Für den Innenverteidiger ist der Wechsel nach Leer die erste Station im deutschen Fußball, wie aus der FuPa-Datenbank hervorgeht.

Der Neuzugang ist als linker Innenverteidiger vorgesehen, kann aber auch auf der Position des Linksverteidigers eingesetzt werden. Beim VfL Germania Leer erhofft man sich von Al Ezo zusätzliche Stabilität und Variabilität in der Defensive. Trainer Eickels äußerte sich positiv über den Neuzugang: „Lorans bringt viel Qualität mit und wird uns auf dem Platz weiterhelfen.“