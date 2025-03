VfL Frei-Weinheim festigt Relegationsplatz

MAINZ-BINGEN. Der 19. Spieltag fand am zurückliegenden Wochenende in der B-Klasse Mainz-Bingen West statt.

Spvgg. Ingelheim II – FV Hassia Kempten 5:2 (3:0)

„Ein guter Start ins Jahr 2025 nach schwerer Vorbereitung mit enormer Krankheitsquote. Hochverdienter Sieg in einem sehr fairen Spiel”, so das kurze Fazit des Spvgg-Trainers Sebastian Frey.

Tore: 1:0, 2:0 Lion Deisen (18., 43.), 3:0 Kai Klumb (45.), 4:0 Justin Lüdgen (47.), 4:1 Noah Thelen (56.), 4:2 Simon Leder (70.), 5:2 Finn Rockstroh (80.)

TSG 1848 Heidesheim – TSVgg. 1848 Stadecken-Elsheim II 0:1 (0:0)

Der TSVgg. genügte zum dreifachen Punktgewinn das goldene Tor aus der 54. Spielminute. Durch den Erfolg im Duell um den Klassenerhalt zogen die Stadecker sogar an der TSG in der Tabelle vorbei.

Florian Sieben, der sportliche Leiter der TSVgg., teilte mit: „Ein ganz wichtiger Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. In einem durchaus schweren Spiel - beide Teams haben nicht gerade mit spielerischen Elementen geglänzt - hat es unsere Mannschaft geschafft, die Null zu halten und durch Philipp Forcina, der nach einer schönen Passstafette von Thomas Munk angespielt worden war, das entscheidende Tor zu erzielen. In den Schlussminuten hatten wir sogar die Möglichkeiten, zu erhöhen, da die Heidesheimer die Abwehr geöffnet haben.”

Tor: 0:1 Philipp Forcina (54.)

SNK Bosnjak Mainz – SV Alemannia Waldalgesheim II 2:4 (2:1)

Alemannia-Trainer Frank Reichert äußerte sich so: „Wir sind mit einem frühen Tor ideal ins Spiel gestartet. Auch im Rest der ersten Halbzeit haben wir uns unzählige Torchancen rausgespielt, diese aber alle leichtfertig vergeben. Umso bitterer der Rückstand, da Bosnjak durch zwei Standards in Führung gegangen ist. In der Halbzeit haben wir unser System etwas umgestellt und konnten Bosnjak so noch mehr unter Druck setzen. Durch zwei Tore von David Shamshon und einen sehenswerten Heber aus 40 Meter von Nils Schwarz konnten wir einen verdienten Sieg in einem fairen Spiel erzielen.”

Tore: 0:1 Niklas Wein (2.), 1:1, 2:1 Michele Fortunato (5., 40.), 2:2 Nils Schwarz (51.), 2:3, 2:4 David Shamshon (59., 69.)

VfL Frei-Weinheim – SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim 5:0 (1:0)

„Wir wollten nicht nur aufgrund der Tabellensituation, sondern auch aufgrund der Niederlage im Hinspiel ein klares Zeichen setzen und das ist uns mehr als gelungen. Kompliment an meine Mannschaft, nach einer schleppenden Vorbereitung doch so überzeugend zu gewinnen”, gab VfL-Spielertrainer Andreas Steinhauer zu Protokoll.

Tore: 1:0 Maximilian Smuda (15.), 2:0 Andreas Steinhauer (61.), 3:0 Alexander Mull (72., per Freistoß), 4:0 Patrick Stanczyk (81.), 5:0 Gabriel Kreuz (84., Distanzschuss), Besondere Vorkommnisse: Luka Greisl (VfL Frei-Weinheim) hält HE von Esmail Mahmoud (64.) & 10-Minuten-Zeitstrafe für Mykhailo Vakarchuk (80., beide SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim)

SV BW Münster-Sarmsheim – FC Fortuna Mombach II 1:5 (1:1)

FC-Coach Milan Dobrijevic berichtete: „In der ersten Halbzeit waren wir gedanklich überhaupt nicht auf dem Platz. Wir haben in allen Mannschaftsteilen keine Zweikämpfe geführt und teilweise die Pässe überhaupt nicht kontrolliert an den Mitspieler bringen können. Der Gegner ist mit Leidenschaft aufgetreten und dadurch auch verdient in Führung gegangen. Trotzdem haben wir uns vor der Halbzeit noch einige Torchancen erarbeitet und konnten noch vor der Halbzeit ausgleichen. Nach der Halbzeit sind wir besser aufgetreten und haben dann auch in der Höhe verdient gewonnen.”

Tore: 1:0 Noah Auffahrt (8.), 1:1 Alen Trtovac (42.), 1:2 Patrick da Cruz (48.), 1:3 Abdul Majid Alkhatib (49.), 1:4 A. Trtovac (66.), 1:5 Nuri Robert Stäblein (80.)

TSG Hechtsheim – TSG 1846 Bretzenheim III 3:3 (1:3)

„Zwei unterschiedliche Halbzeiten: Die Erste geht an uns, die Zweite klar an Hechtsheim. Nach dem 2:3 haben wir keinen Zugriff mehr gehabt, die Standards sehr schlecht verteidigt und bekommen den Ausgleich. Sehr zerfahrenes Spiel, viele Fehlpässe von uns und wir haben mit der letzten Aktion fast noch das 4:3 gegen uns bekommen. Unser Torwart Justin Aksu hat im Eins-gegen-Eins sehr gut pariert. Wenn wir unsere Konter besser ausgespielt hätten, wäre noch ein Törchen mehr drin gewesen, aber das 3:3 geht in Ordnung”, so Denis Wetz, der Bretzenheimer Trainer.

Tore: 0:1 Sascha Szep (9., direkter Freistoß), 1:1 Aleksandar Penuvchevski (11., Distanzschuss), 1:2 Mirco Zipka (23.), 1:3 Reza Alizadah (43.), 2:3 Paul Vincent Neff (56.), 3:3 Luka Lukes (64.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafen für TSG Hechtsheim (68.) und Sascha Szep (90.+1/TSG Bretzenheim III)