 2026-08-06T13:32:42.897Z

Transfers

VfL Fredenbeck auf Spielersuche

1. Kreisklasse: Aufsteiger benötigt dringend Verstärkung

von Michael Brunsch · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

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Der VfL Fredenbeck sucht dringend Spieler für die kommende Saison 2026/27. Am vergangenen Wochenende war das Team von Trainer Danilo Wutke zum Pokalspiel gegen die VSV Hedendorf/Neukloster II nicht angetreten, da nicht genügend Spieler zur Verfügung standen.

Wer helfen möchte, in der 1. Kreisklasse den Klassenerhalt zu sichern, kann sich unter 0171 5140885 beim Trainer melden. Gerne auch Spieler, die sofort einsatzbereit sind.