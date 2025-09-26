VfL-Frauen überzeugen gegen Bremen

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben am Mittwochabend vor 2.715 Zuschauenden den vierten Saisonsieg eingefahren. Beim 4:2 (1:0) gegen Werder Bremen zeigten die Wölfinnen über weite Strecken eine überzeugende Vorstellung. Für die Treffer sorgten Ella Peddemors, Janou Levels, Svenja Huth und Alexandra Popp, die mit ihrem Treffer in der 89. Minute ihr 150. Tor in der Bundesliga erzielte.

Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die in den ersten Minuten mehrfach gefährlich vor das Wolfsburger Tor kamen. Nach und nach übernahmen jedoch die Wölfinnen das Spielgeschehen. Chancen durch Zicai (9.), Minge (10., 16.) und Popp (20.) blieben zunächst ungenutzt. In der 30. Minute belohnte sich das Team von Stephan Lerch schließlich: Peddemors traf nach Vorarbeit von Huth und Levels zum verdienten 1:0.

Bis zur Pause blieb Wolfsburg dominant. Joelle Wedemeyer prüfte El Sherif (36.), Bremen kam offensiv kaum noch zur Entfaltung.

Nach Wiederbeginn erhöhten die Gastgeberinnen schnell: Janou Levels traf in der 52. Minute zum 2:0 – es war ihr erstes Pflichtspieltor für den VfL. Joelle Wedemeyer verpasste kurz darauf per Kopf die Vorentscheidung (54.).

Bremen kämpfte sich zurück. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Mühlhaus den fälligen Elfmeter zum 2:1 (82.). Die Wölfinnen reagierten prompt: Svenja Huth stellte nur zwei Minuten später per Sololauf den alten Abstand wieder her (84.). In der 89. Minute traf Alexandra Popp zum 4:1 – ihr 150. Tor in der Bundesliga. Emöke Papai verkürzte in der Nachspielzeit noch auf 4:2 (90.+4).

Trainerstimmen

Stephan Lerch (VfL Wolfsburg):

„Nach den ersten zehn Minuten sind wir immer besser reingekommen und haben in der ersten Halbzeit unsere bislang beste Saisonleistung gezeigt. In der zweiten Hälfte war anfangs nicht mehr so die Klarheit da, aber wir haben das Spiel wieder kontrolliert und die Konzentration bis zum Schluss hochgehalten.“

Friederike Kromp (SV Werder Bremen):

„Der VfL hat verdient gewonnen. Aber ich bin stolz auf unsere Mannschaft, weil sie mutig geblieben ist. Wir wollten aggressives Angriffspressing zeigen und haben nach Rückschlägen nicht aufgesteckt.“