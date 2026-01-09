– Foto: Wolfgang Zink

VfL-Frauen starten Wintertrainingslager auf Malta Intensive Vorbereitung unter südlicher Sonne: Wolfsburg feilt bis Mitte Januar an der Form für die zweite Saisonhälfte Verlinkte Inhalte Wolfsburg

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben ihr Wintertrainingslager auf Malta aufgenommen. Am Donnerstagnachmittag bezog das Team von Cheftrainer Stephan Lerch sein Quartier auf der Mittelmeerinsel, wo bis zum 15. Januar die Grundlagen für die kommenden Pflichtaufgaben gelegt werden sollen. Neben intensiven Trainingseinheiten stehen zwei internationale Testspiele auf dem Programm.

Der Aufbruch erfolgte unter typischen Winterbedingungen: Bei eisigen Temperaturen und leichtem Schneefall machte sich die Mannschaft in den frühen Morgenstunden auf den Weg zum Flughafen Braunschweig-Wolfsburg. Auf Malta präsentierte sich das Wetter zwar milder, allerdings nicht sommerlich – Regen und Wind begleiteten die Ankunft. Dennoch bieten die klimatischen Bedingungen insgesamt bessere Voraussetzungen für eine konzentrierte Trainingsarbeit als das winterliche Niedersachsen. Früher Trainingsauftakt nach der Ankunft

Viel Zeit zur Eingewöhnung blieb den Wölfinnen nicht. Nach dem Bezug der Hotelzimmer und einem kurzen Mittagessen bat Stephan Lerch seine Spielerinnen bereits am Nachmittag zur ersten Einheit. Auf den Trainingsplätzen des maltesischen Nationalstadions begann das Programm mit einer lockeren Aktivierung und Ballarbeit, ehe ein intensiver Trainingsblock folgte. Den Abschluss des Tages bildete ein gemeinsames Abendessen. Auch in den kommenden Tagen bleibt der Zeitplan dicht getaktet: Am Freitag und Samstag sind weitere Trainingseinheiten angesetzt, bevor am Sonntag das erste Testspiel ansteht.