VfL-Frauen starten Wintertrainingslager auf Malta

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben ihr Wintertrainingslager auf Malta aufgenommen. Am Donnerstagnachmittag bezog das Team von Cheftrainer Stephan Lerch sein Quartier auf der Mittelmeerinsel, wo bis zum 15. Januar die Grundlagen für die kommenden Pflichtaufgaben gelegt werden sollen. Neben intensiven Trainingseinheiten stehen zwei internationale Testspiele auf dem Programm.
Der Aufbruch erfolgte unter typischen Winterbedingungen: Bei eisigen Temperaturen und leichtem Schneefall machte sich die Mannschaft in den frühen Morgenstunden auf den Weg zum Flughafen Braunschweig-Wolfsburg. Auf Malta präsentierte sich das Wetter zwar milder, allerdings nicht sommerlich – Regen und Wind begleiteten die Ankunft. Dennoch bieten die klimatischen Bedingungen insgesamt bessere Voraussetzungen für eine konzentrierte Trainingsarbeit als das winterliche Niedersachsen.
Viel Zeit zur Eingewöhnung blieb den Wölfinnen nicht. Nach dem Bezug der Hotelzimmer und einem kurzen Mittagessen bat Stephan Lerch seine Spielerinnen bereits am Nachmittag zur ersten Einheit. Auf den Trainingsplätzen des maltesischen Nationalstadions begann das Programm mit einer lockeren Aktivierung und Ballarbeit, ehe ein intensiver Trainingsblock folgte. Den Abschluss des Tages bildete ein gemeinsames Abendessen.
Auch in den kommenden Tagen bleibt der Zeitplan dicht getaktet: Am Freitag und Samstag sind weitere Trainingseinheiten angesetzt, bevor am Sonntag das erste Testspiel ansteht.
Zur sportlichen Standortbestimmung nutzt der VfL zwei Testpartien gegen internationale Gegner. Am Sonntag trifft Wolfsburg auf die PSV Eindhoven (Anstoß 14 Uhr), am Mittwoch folgt das Duell mit dem FC Basel (Anstoß 15 Uhr). Beide Begegnungen werden live über Wölfe TV übertragen und sollen Aufschluss über den aktuellen Leistungsstand geben.
Ergänzt wird der Profikader im Trainingslager durch vier Spielerinnen aus der U20: Anny Kerim-Lindland, Linnea Saelen, Weronika Arasniewicz und Maja Zielinska sammeln auf Malta wertvolle Erfahrungen im Kreis der Bundesligamannschaft. Nicht dabei ist Smilla Vallotto, die sich nach wiederholten Mandelentzündungen einem operativen Eingriff unterziehen musste und dem Team vorerst fehlt.
Mit klarer Struktur, hoher Intensität und internationaler Konkurrenz nutzt der VfL Wolfsburg die Tage auf Malta, um sich gezielt für die zweite Saisonhälfte in Stellung zu bringen.