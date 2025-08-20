VfL-Frauen starten im DFB-Pokal auswärts beim ATS Buntentor

Die Frauenmannschaft des VfL trifft in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals auf den ATS Buntentor. Die Partie wird zwischen dem 27. und 29. September in Bremen ausgetragen, die genaue Terminierung erfolgt noch.

Der ATS Buntentor ist in der Regionalliga Nord aktiv. Am Ende der vergangenen Saison setzte sich das Team in den Aufstiegs-Play-offs durch und sicherte sich nach einem Elfmeterschießen gegen den FSV Babelsberg 74 den Platz in der 2. Liga.

Der Wettbewerb wird in dieser Spielzeit erstmals in einem veränderten Modus ausgespielt. Vor der ersten Hauptrunde fand eine Play-off-Runde mit 32 Mannschaften statt, darunter die Landespokalsieger sowie weitere Zweitligisten. Die Sieger dieser Runde wurden in einem Lostopf geführt, während die Bundesligisten und die vier bestplatzierten Zweitligisten in einem zweiten Topf gesetzt waren. Auf die erste Hauptrunde folgen wie gewohnt Achtel-, Viertel- und Halbfinale sowie das Endspiel.