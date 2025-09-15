VfL-Frauen gewinnen Jubiläumsspiel

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben am zweiten Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Beim 80. Klub-Geburtstag setzten sich die Wölfinnen vor 3.420 Zuschauenden mit 3:1 (1:1) gegen den FC Carl Zeiss Jena durch. Janina Minge, Cora Zicai und Lineth Beerensteyn erzielten die Tore für das Team von Trainer Stephan Lerch.

Begleitet wurde die Partie von einem stimmungsvollen Rahmenprogramm: Die Fans in der Nordkurve zeigten eine große Choreografie, zusätzlich sorgte die Big Band von Volkswagen für musikalische Unterstützung.

Personell musste der VfL auf mehrere Spielerinnen verzichten. Neben Lena Lattwein und Luca Papp (verletzt) fehlten auch Guro Bergsvand, Sophia Kleinherne und Sarai Linder (Aufbautraining). Sharn Freier stand aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. In der Startelf feierte Camilla Küver nach längerer Verletzungspause ihr Debüt von Beginn an.

Die Gastgeberinnen bestimmten von Beginn an das Geschehen, taten sich gegen tief stehende Gäste aber schwer. Chancen durch Küver (9.), Wedemeyer (12.) und Popp (22.) blieben ungenutzt. In der 42. Minute führte eine Kombination über Endemann, Kielland und Minge schließlich zur verdienten Führung.

Cheftrainer Stephan Lerch sah einen engagierten Auftritt seiner Mannschaft:

„Wir sind mit einer hohen Intensität ins Spiel gegangen, haben viel Kontrolle gehabt und immer wieder Lösungen gefunden. Die eine oder andere Situation hätten wir noch effektiver zu Ende spielen müssen.“

Jena gleicht aus, Wolfsburg antwortet spät

Kurz nach Wiederanpfiff nutzte Jena eine Unachtsamkeit und kam durch Isabella Jaron zum Ausgleich (56.). Zuvor hatte Lee für Jena die erste Großchance nach einer Ecke (47.). Wolfsburg antwortete mit weiterem Offensivdruck, blieb im letzten Drittel aber zunächst ungenau.

In der Schlussphase gelang schließlich der Durchbruch. Svenja Huth legte im Strafraum quer auf Cora Zicai, die zum 2:1 traf (82.). Für die Sommer-Neuverpflichtung war es der erste Pflichtspieltreffer im VfL-Trikot. Nur fünf Minuten später erhöhte Lineth Beerensteyn auf 3:1, nachdem sie einen Fehler in Jenas Hintermannschaft eiskalt ausnutzte.

Co-Trainer Matthias Buszkowiak zeigte sich trotz der Niederlage zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Unser Plan ging über 82 Minuten auf. Wir haben wenig zugelassen und es sehr gut gemacht. Der 2:1-Rückstand war etwas unglücklich, das 3:1 ein individueller Fehler. Aber insgesamt war das ein sehr starker Auftritt.“

Tore:

1:0 Minge (42.) – Volleyschuss unter die Latte nach Vorarbeit von Endemann und Kielland

1:1 Jaron (56.) – Flacher Abschluss aus spitzem Winkel nach Einzelaktion

2:1 Zicai (82.) – Nach Zuspiel von Huth aus kurzer Distanz über die Linie gedrückt

3:1 Beerensteyn (87.) – Nutzt Fehlpass zum Rückpass, umkurvt Torhüterin und trifft ins leere Tor

Schiedsrichterin: Nadine Westerhoff (Bochum)

Zuschauende: 3.420 im AOK Stadion

Gelbe Karten: Wedemeyer, Huth / Schmid, Jaron